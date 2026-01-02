La Lazio si trova in una fase delicata del calciomercato. Il presidente Claudio Lotito ha confermato che l’attaccante Valentín Castellanos potrebbe essere ceduto per finanziare nuovi acquisti, ma ha sottolineato che non sarà l’unico addio e che l’obiettivo primario non è smantellare la squadra.

Offerte e strategia per il calciomercato

Lotito ha rivelato che per Castellanos sono arrivate offerte fino a quaranta milioni di euro. Cifre analoghe sarebbero state proposte anche per altri giocatori come Rovella, Gila e Zaccagni. Per Tavares si parla di trentacinque milioni, per Isaksen venticinque e per Romagnoli quindici.

Tchaouna è già stato ceduto per quindici milioni (quattordici più tre di bonus). Nonostante le proposte, il presidente ha chiarito: “Ma non voglio smantellare la squadra”.

Il blocco del mercato in entrata

Il club è attualmente soggetto a un blocco del mercato in entrata, imposto dalla FIGC per il mancato rispetto degli indicatori di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato. Lotito ha definito la norma “ingiusta” perché, a suo avviso, non riflette la reale situazione finanziaria della società. Ha aggiunto che, se necessario, potrebbe ricapitalizzare, ma non lo ritiene opportuno: “La Lazio non ha necessità né problemi di giocatori né necessità di nuovi capitali. Al massimo aggiustiamo qualcosa a gennaio”.

Il presidente ha inoltre evidenziato la necessità di sfoltire la rosa, attualmente composta da trenta giocatori, per renderla più funzionale a una sola competizione.

La dirigenza conferma: Castellanos resta

Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha ribadito che non saranno venduti i big della squadra. Ha affermato: “Castellanos resta incedibile al 100%, non andrà via dalla Lazio. Anche per Tavares abbiamo già rifiutato offerte. Siamo stati chiari: non venderemo nessun big della rosa”. Queste parole confermano la linea della società di non indebolire la squadra, nonostante le offerte importanti.