Il Paris FC ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante italo‑americano Luca Koleosho, ventunenne, come primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Il giocatore arriva in prestito dal Burnley, con opzione di riscatto, e si unisce al club parigino con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo.

Profilo e caratteristiche del giocatore

Koleosho, nazionale italiano Under 21 e vincitore dell’Europeo Under 19 nel 2023 con l’Italia, è cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol Barcellona, dove era tornato in prestito all’inizio della stagione.

È un esterno offensivo capace di giocare su entrambe le fasce, dotato di grande velocità e tecnica. Il direttore sportivo Marco Neppe lo ha definito “un giocatore offensivo molto veloce” e ha sottolineato che “parla francese”, elementi che faciliteranno la sua integrazione nel gruppo.

Modalità dell’operazione

Koleosho arriva al Paris FC in prestito dal Burnley, con un’opzione di riscatto a fine stagione. Il club francese punta a consolidare la propria posizione in Ligue 1 e ha scelto un profilo giovane e dinamico per dare nuova energia all’attacco.

Il classe 2004 è considerato un profilo ideale per il progetto parigino grazie alla sua velocità, tecnica e familiarità con la lingua francese, come sottolineato da Marco Neppe.