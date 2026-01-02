Simone Verdi, centrocampista offensivo del Como, si sta allenando con il Südtirol, in attesa dell’apertura del mercato invernale. Il club lariano ha concesso il nulla osta per permettere al giocatore di prepararsi con la nuova squadra.

L'attesa del trasferimento

Il Südtirol ha comunicato che Simone Verdi ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, grazie al nulla osta del Como 1907, società detentrice dei diritti sportivi del giocatore. L'inizio degli allenamenti precede l'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Il club ha espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal Como.

Le motivazioni del trasferimento

Verdi non ha trovato spazio nel progetto tecnico del Como in questa stagione. Il trasferimento al Südtirol rappresenta un'opportunità per rilanciarsi in Serie B, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue qualità offensive.

Esperienza e nuove sfide

Il trasferimento di Verdi sembra essere stato definito prima dell'apertura ufficiale del mercato. Il giocatore si è unito al gruppo allenato da Fabrizio Castori, in attesa della formalizzazione dell'accordo a gennaio. Verdi, classe 1992, ha giocato in Serie A con Napoli, Bologna e Torino, e ha vestito la maglia della nazionale italiana. L'esperienza maturata in questi club sarà fondamentale per affrontare questa nuova sfida.