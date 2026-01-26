Si apre la fase dei quarti di finale agli Australian Open 2026 a Melbourne Park, con Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka protagonisti in un contesto segnato da temperature superiori ai quaranta gradi e dall’attivazione della Heat Policy.

Il contesto e le modifiche al programma

Il torneo ha confermato che sulla Rod Laver Arena gli incontri inizieranno regolarmente alle 11:30 locali (le 1:30 italiane), mentre i match del torneo junior partiranno alle 9:00 locali (le 23:00 italiane) e quelli sulla Margaret Court Arena alle 11:00 locali (l’1:00 italiana).

In caso di attivazione della Heat Policy sui tre campi coperti, sarà chiuso il tetto; sugli altri campi, invece, le partite saranno sospese. I tornei di tennis in carrozzina dovranno attendere un giorno per iniziare.

I protagonisti in campo

Sulla Rod Laver Arena, Aryna Sabalenka affronterà Iva Jovic, un confronto generazionale tra la numero uno del mondo e la giovane statunitense numero ventinove del seeding. In serata, Coco Gauff sfiderà Elina Svitolina in una sfida attesa, mentre sul lato maschile Alexander Zverev affronterà Learner Tien.

Il match clou della giornata sarà quello tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur: il numero uno del mondo, ancora imbattuto e senza aver perso un set, cercherà per la prima volta in carriera la semifinale a Melbourne contro il beniamino di casa.

Il caldo come avversario comune

Il caldo estremo rappresenta un nemico comune per tutti i protagonisti: domani sono previste temperature molto superiori ai quaranta gradi, con conseguente probabile chiusura del tetto della Rod Laver Arena una volta raggiunto il valore critico di 5.0, già al centro dell’attenzione nei match precedenti come Sinner–Spizzirri, Musetti–Machac ed Errani/Paolini–Birrell/Gibson.

Conferme dai risultati

Aryna Sabalenka ha superato Victoria Mboko con il punteggio di 6‑1, 7‑6(1), conquistando il ventesimo tie‑break consecutivo nei tornei del Grande Slam, un record che supera quello di Novak Djokovic. Sabalenka ha dichiarato: “It’s incredible to see these kids coming up on the tour” e ha raggiunto il tredicesimo quarto di finale consecutivo in uno Slam.

Carlos Alcaraz, invece, ha battuto Tommy Paul 7‑6(8/6), 6‑4, 7‑5, restando imbattuto nel torneo e confermando il suo dominio. Dopo la vittoria, ha scherzato: “I had a Djokovic message saying, ‘you have to pay me’” in riferimento alla somiglianza del suo servizio con quello del campione serbo.