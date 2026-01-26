La settimana che va da lunedì 26 gennaio a domenica 1° febbraio rappresenta l'ultima fase di Coppa del Mondo e altri appuntamenti internazionali prima dell'avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il calendario propone gare di sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, sci alpinismo, snowboard, freestyle, biathlon, slittino su pista artificiale e short track, con indicazioni precise su orari e modalità di visione.

Sci alpino, salto con gli sci e combinata nordica: tappe decisive

Lo sci alpino sarà protagonista con tappe a Schladming e Crans Montana.

A Schladming si svolgeranno gigante e slalom maschili, con orari serali; a Crans Montana spazio alle prove di discesa libera femminile e maschile, super‑G e slalom gigante femminile, con dirette su RaiSport, Rai Due e Eurosport. Il salto con gli sci si terrà a Willingen, con gare individuali e a squadre miste, trasmesse da Eurosport. La combinata nordica sarà di scena a Seefeld, con mass start, individual compact e Gundersen per uomini e donne, tutte visibili su Eurosport.

Sci alpinismo, snowboard, freestyle e altri sport in evidenza

Lo sci alpinismo farà tappa in Andorra (Comapedrosa) e in Spagna (Boi Taull), con sprint e staffetta mista in streaming su Discovery+. Lo snowboard vedrà il gigante parallelo (PGS) a Rogla, trasmesso in streaming.

Lo sci freestyle proporrà skicross in Val di Fassa, con dirette streaming su Discovery+. Il biathlon sarà protagonista con i Campionati Europei a Sjusjoen (Norvegia), mentre lo slittino su pista artificiale ospiterà i Mondiali juniores ad Altenberg (Germania). Infine, lo short track vedrà i Mondiali juniores a Salt Lake City (USA).

Programma Eurosport: centralità degli sport invernali

