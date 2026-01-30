Al Royal Golf Club del Bahrain, nel corso del secondo giro del Bahrain Championship, Calum Hill ha preso il comando della classifica con un impressionante score di -16 (128 colpi). Il golfista scozzese ha realizzato un giro da -11, senza commettere bogey, tentando il primo allungo con un vantaggio di quattro colpi sul tedesco Freddy Schott e di un colpo sul francese Hugo Coussaud.

Tra gli italiani, Andrea Pavan si conferma il migliore in classifica, con un giro a -5 che lo colloca nelle zone alte del leaderboard. Francesco Laporta segue in 22ª posizione con -6, mentre Matteo Manassero e Renato Paratore hanno superato il taglio e si trovano in 40ª posizione con -4.

Guido Migliozzi e Gregorio De Leo occupano il 53° posto con -3. Stefano Mazzoli, infine, è 79° con -1, risultando l'ultimo degli azzurri al termine dei primi due giri.

Il contesto del torneo

Il Bahrain Championship, con un montepremi di 2,5 milioni di euro, rappresenta un evento del DP World Tour nato nel 2024. Il torneo fa parte della campagna emiratina che apre l'anno solare e si disputa sul percorso par 72 del Royal Golf Club nel Kingdom of Bahrain.

La prestazione di Hill

La performance di Calum Hill nel secondo turno, con un giro chiuso in 61 colpi, undici birdie e nessun bogey, ha consolidato il suo primato a -16. Questo risultato evidenzia la sua solidità e il potenziale per chiudere il torneo in testa, mantenendo un vantaggio significativo sui diretti inseguitori a metà competizione.