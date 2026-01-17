Anche se non è uno dei leader della squadra, Victor Campenaerts si è rivelato uno dei personaggi più interessanti della Visma - Lease a Bike durante il media day tenuto dal team durante il ritiro spagnolo. Campenaerts ha parlato apertamente del progetto ambizioso della sua squadra, mirato a sconfiggere Tadej Pogačar al prossimo Tour de France. Il corridore belga, noto per la sua schiettezza e per la sua capacità di analisi, ha fornito uno sguardo dettagliato e rivelatore sulle strategie che la Visma sta preparando, sottolineando l'importanza di una ricerca approfondita dei dati per cercare ogni possibile punto debole di Pogačar e costruire su questo una strategia vincente.

Campenaerts: 'Vogliamo capire se abbiamo messo Jonas in un deficit maggiore di Tadej'

"Lo scorso anno, abbiamo cercato di rendere la gara estremamente dura, ma Pogačar ha comunque dimostrato di essere imbattibile," ha affermato Campenaerts, chiarendo la sfida che la sua squadra affronta quest'anno. Con un approccio scientifico, gli analisti dei dati della Visma hanno esaminato ogni aspetto delle prestazioni: "Abbiamo valutato quanto tempo Vingegaard ha pedalato oltre il suo FTP (Potenza alla Soglia Funzionale) durante il Tour. Abbiamo anche stimato l'FTP di Pogačar e analizzato il suo dispendio energetico. Quanti zuccheri hanno bruciato entrambi? Vogliamo capire se abbiamo messo Jonas in un deficit maggiore rispetto a Pogačar."

Tuttavia, nonostante il suo interesse per i dati, Campenaerts ha riconosciuto la complessità di tali informazioni, ammettendo con un sorriso: "Sono contento di non dovermi occupare di tutto questo."

Da questa marea infinita di informazioni, Campenaerts ha tratto spunto per far capire quanto sia cresciuto il livello nel ciclismo attuale.

"Ogni anno, tutti i corridori migliorano. Se i dati che ho espresso l'anno scorso li avessi avuti all'inizio della mia carriera, non avrei pensato di poter vincere un Grande Giro, ma avrei potuto vincere una corsa come la Parigi-Nizza," ha spiegato con realismo.

L'evoluzione costante degli atleti di vertice ha reso gli obiettivi sempre più difficili, soprattutto considerati nomi come Pogačar, Vingegaard, Evenepoel e Van der Poel, i quali, anno dopo anno, continuano ad alzare l'asticella della performance.

Nonostante tutto, un aspetto fondamentale del ciclismo, secondo Campenaerts, è il fattore umano, che sfugge a qualsiasi modello predittivo. "Nei Grandi Giri, si parla di watt per chilo," ha detto, "ma il vero test è vedere chi riesce a dare il massimo nei momenti critici." Qui entra in gioco la gestione psicologica e strategica, dove il supporto dello staff tecnico e la capacità del corridore di andare oltre riveste un ruolo cruciale.

"Quando la dirigenza della squadra ti comunica che domani sarai in testa al gruppo, ci vuole una mentalità forte per affrontare la pressione e mantenere il controllo."

'Ci sono corridori che brillano in allenamento ma non si confermano in gara'

Campenaerts ha elogiato quindi l'importanza del lavoro del team di supporto della Visma Lease a Bike. "Ci sono corridori che brillano in allenamento, ma non riescono a trasferire quella prestazione in gara. Il nostro team tecnico è molto abile nel rilevare chi potrebbe cedere sotto pressione e chi, al contrario, può sostenere l'intensità della corsa," ha aggiunto, evidenziando la dimensione collettiva e strategica del ciclismo moderno.

Il discorso si è poi spostato sul valore del supporto reciproco all'interno della squadra e su come questo fattore possa influenzare le prestazioni individuali.

"L'atmosfera positiva all'interno del gruppo è fondamentale. Un buon ambiente può fare la differenza e aiutare ciascun corridore a raggiungere i propri obiettivi," ha concluso Campenaerts, enfatizzando l'importanza della coesione nel team.

Con un mix di dati, analisi e comprensione umana, la Visma - Lease a Bike si prepara ad affrontare la sfida del Tour de France, determinata a scrivere un nuovo capitolo nella storia del ciclismo, per rivaleggiare con uno dei migliori di sempre, Tadej Pogacar. Mentre le squadre si preparano per la competizione, sarà interessante vedere se il lavoro meticoloso e il calcolo strategico di Campenaerts e compagni porteranno finalmente al successo tanto atteso.