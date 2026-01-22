Carolina Kostner si è raccontata durante il gala Bol On Ice, a Casalecchio di Reno, esprimendo la sua gioia di tornare sul ghiaccio in Emilia‑Romagna, regione con una tradizione non particolarmente forte nel pattinaggio. Per lei, pattinare è un modo per “sospendere il tempo” e condividere la sua passione con un pubblico sempre più giovane.

Emozioni sul ghiaccio

In un’intervista rilasciata a Chiara Siani per la trasmissione Ginnasticomania su OA Sport, Kostner ha dichiarato: “Sono felicissima di essere in questo bellissimo palazzetto, in una città dove il ghiaccio non è sempre presente.

È una gioia immensa poter condividere la nostra passione, lo sport e il nostro cuore con chi ci dedica il suo tempo”. Ha poi aggiunto di sentirsi “quasi la spettatrice dietro le quinte che si gode lo spettacolo” e “quasi la mamma di questi ragazzi che mi fanno sentire giovane”.

Il significato del pattinaggio

La campionessa ha spiegato come oggi la sua motivazione non sia più la competizione, ma la condivisione: “La mia ricerca è la mia voglia di pattinare, quella che nasce dal cuore, quella che voglio condividere. La gioia che provo è creare un momento di sospensione del tempo, in cui ci si può dimenticare dei problemi quotidiani”. Ha poi ricordato un numero preparato in memoria di due giovani pattinatrici scomparse prematuramente, dedicando loro un pensiero affettuoso.

Passioni e vita quotidiana

Kostner si descrive come “una ragazza semplice” che ama la natura, le passeggiate e destreggiarsi tra i vari impegni. Ha anticipato i suoi ruoli per i Giochi di Milano‑Cortina: “Stiamo preparando un’Olimpiade, dove avrò diversi ruoli: uno nella preparazione degli atleti e un altro dietro le quinte, nella comunicazione”. Ha sottolineato l’importanza di ritagliarsi del tempo per sé, per allenarsi e pattinare, e ha confessato: “Mi piace cucinare, fare l’orto e ho anche un’asinella di nome Olimpia”.

Mentore e ambassador

A proposito del suo contributo ai Giochi invernali, ha spiegato: “Sarò dietro le quinte per accompagnare il team Italia, un po’ come un mentore o una mamma chioccia”.

Ha aggiunto che per lei si chiude un cerchio, avendo iniziato la sua carriera olimpica a Torino. Inoltre, collaborerà con il team tecnico di Yuma Kagiyama, vice campione olimpico giapponese, curando la parte artistica: “Cerco di restituire al pattinaggio ciò che mi ha dato”. In veste di ambassador, spera che i Giochi possano essere “una fonte di energia” per il Paese e i giovani, ricordando come guardare Parigi 2024 l’abbia spronata a fare di più.

Il riassunto in tre emoji

In conclusione, un momento di leggerezza: “Carolina con tre emoji? Sole, pattino e sorriso. Un grande sorriso che mi porto dentro, donato dal pattinaggio in questi anni, e che voglio trasmettere agli altri”.