La Lazio sta valutando la cessione di Valentin “Taty” Castellanos, con un’offerta del West Ham che si aggira intorno ai trenta milioni di euro. L’attaccante argentino, acquistato nell’estate del 2023 per quindici milioni, potrebbe lasciare la Capitale a breve, in una trattativa che porterebbe una plusvalenza nelle casse biancocelesti.
Dettagli dell’offerta
Il West Ham ha presentato un’offerta per Castellanos pari a circa trenta milioni di euro. La Lazio, che lo aveva acquistato per quindici milioni, registrerebbe così una plusvalenza di circa venti milioni.
Il New York City FC, club che lo aveva ceduto ai biancocelesti, incasserebbe il dieci per cento della futura rivendita.
Strategie di mercato
La cessione di Castellanos libererebbe spazio in rosa e risorse economiche utili per rinforzare la squadra. Tra i nomi accostati alla Lazio per il mercato invernale figura Lorenzo Insigne, già nel mirino del club romano da tempo. La dirigenza biancoceleste potrebbe dunque investire le risorse derivanti dalla cessione per puntellare l'attacco con un giocatore di esperienza.
La trattativa si è chiusa in tempi rapidi, con documenti già scambiati tra i club e Castellanos atteso in Inghilterra per le visite mediche. La cifra finale dell’operazione potrebbe arrivare fino a trenta milioni, con una percentuale destinata al New York City FC. L'operazione Taty Castellanos potrebbe rappresentare una mossa strategica per il club capitolino, aprendo nuove opportunità sul mercato.