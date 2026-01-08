Oggi (giovedì 8 gennaio) alle ore 20.00 al Pala BigMat di Firenze è in programma il big match tra la Savino Del Bene Scandicci e VakifBank Istanbul, una delle sfide più attese della fase a gironi della CEV Champions League di pallavolo femminile. Di fronte alla formazione di coach Gaspari ci sarà un autentico colosso della pallavolo internazionale e squadra simbolo del movimento turco, capace di conquistare ben sei Champions League nella propria storia. Un big match vero anche per gli equilibri della Pool A, infatti entrambe le squadre guidano la classifica del girone a quota 6 punti, visti i successi arrivati affrontando Alba Blaj e Volero Le Cannet.

Il match tra Savino Del Bene Scandicci e VakifBank Istanbul sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su NOW e DAZN. Si tratta di un altro confronto tra una squadra italiana e una turca, dopo il match di ieri tra Milano e Eczacibasi, con le meneghine sconfitte al tie-break.

Precedenti ed ex di Scandicci-VakifBank Istanbul

Quello di questa sera rappresenterà il quarto incrocio tra Savino Del Bene Scandicci e VakifBank Istanbul, due realtà che negli ultimi anni hanno scritto pagine importanti della Champions League. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nel girone B della massima competizione continentale nella stagione 2019-2020. In quell’occasione Scandicci fu capace di espugnare in trasferta il VakifBank al termine di un'emozionante tie-break, mentre la gara di ritorno sorrise alle turche, che vinsero per 3-0.

L’ultimo e più recente precedente è però anche il più significativo: la semifinale della scorsa Champions League, quando la squadra toscana si impose con un netto 3-0, conquistando una storica qualificazione alla finale. Per quanto riguarda le ex nel match ne troviamo solo una e si tratta di Maja Ognjenovic, unica atleta dell’attuale roster scandiccese ad aver giocato con il VakifBank Istanbul tra il 2019 e il 2021.

Lo stato di forma delle due squadre

La Savino Del Bene Volley arriva all’appuntamento europeo dopo aver iniziato il nuovo anno solare nel migliore dei modi. Il netto successo per 3-0 contro la Omag-Mt San Giovanni IN Serie A1, ha confermato solidità, continuità di rendimento e una condizione generale in crescita.

Il VakifBank Istanbul invece si presenta a Firenze da capolista della Sultanlar Ligi con quattordici vittorie in altrettante partite. Nell’ultima uscita di campionato la formazione guidata dal coach italiano Giovanni Guidetti ha superato per 3-1 lo Zeren Spor, confermando una superiorità costruita su organizzazione, profondità del roster e grande efficacia in tutti i fondamentali.