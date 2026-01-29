La Juventus non va oltre uno 0‑0 sul campo del Monaco, concludendo la League Phase di Champions League al tredicesimo posto. Questo risultato impone ai bianconeri di affrontare i playoff come testa di serie.

Partita priva di emozioni e occasioni

Nel Principato, la squadra non è riuscita a trovare la via del gol, chiudendo la gara senza alcun tiro in porta nei novanta minuti. Il portiere Perin, protagonista di un errore nei primi secondi, si è salvato grazie a un intervento fortunoso. Al 14’ è stato annullato un gol per fallo in attacco. Il Monaco, pur senza creare vere occasioni, è apparso più pericoloso, costringendo Perin a qualche intervento.

Nella ripresa, gli ingressi di Yildiz, Adzic, Zhegrova e Cambiaso non hanno modificato il ritmo del match, che si è trascinato fino al triplice fischio senza particolari sussulti.

Playoff imminenti e sorteggio

Il pareggio garantisce alla Juventus il tredicesimo posto nella classifica finale della fase a gironi, assicurandole lo status di testa di serie nei playoff. Il sorteggio si terrà venerdì a Nyon: i bianconeri affronteranno una tra Brugge e Galatasaray. In caso di qualificazione agli ottavi, potrebbero incrociare squadre come Liverpool o Tottenham.

Volti noti tra gli spettatori e scelte di formazione

Tra gli spettatori presenti al Louis II si segnalano il principe Alberto di Monaco, John Elkann, Lilian Thuram – presente per sostenere il figlio Marcus – e l’ex giocatore Pogba, ancora ai box.

L’allenatore ha operato cinque cambi rispetto all’ultima gara: in attacco è partito Openda, mentre in difesa sono tornati Kalulu, Bremer, Kelly e Cabal. In porta è stato confermato Perin.

Prospettive dopo la fase a gironi

Secondo le proiezioni, la Juventus aveva solo una minima possibilità (circa il cinque per cento) di qualificarsi direttamente agli ottavi, rendendo i playoff quasi inevitabili. Il pareggio di Monaco, pur non brillando per prestazioni, garantisce comunque il vantaggio di giocare il ritorno in casa e di affrontare un avversario teoricamente più abbordabile.