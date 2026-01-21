L'Arsenal ha vinto a San Siro contro l'Inter, in una partita di Champions League conclusa con il risultato di 3-1. Decisiva la doppietta di Gabriel Jesus, con il gol finale di Gyökeres che ha fissato il punteggio.

La partita è iniziata subito con un ritmo elevato. L'Arsenal è passato in vantaggio al decimo minuto con Gabriel Jesus, che ha deviato in rete un tiro di Timber. L'Inter ha reagito immediatamente: al diciottesimo minuto, Sucic ha segnato il gol del pareggio con un tiro dal limite dell'area. Verso la mezz'ora, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gabriel Jesus ha riportato in vantaggio i Gunners, sfruttando un assist di Trossard.

Nel finale, all'ottantaquattresimo minuto, Gyökeres ha segnato il terzo gol con un tiro a giro.

Le fasi salienti della partita

L'inizio della partita è stato caratterizzato dall'aggressività dell'Arsenal, che ha messo subito pressione sull'Inter. Nonostante il pareggio, gli inglesi hanno mantenuto il controllo del gioco, capitalizzando i calci piazzati. L'Inter ha avuto delle opportunità per cambiare il risultato, ma ha subito gol a causa di alcune disattenzioni difensive.

Conseguenze in classifica

Questa vittoria permette all'Arsenal di rafforzare la propria posizione al vertice del girone, proseguendo la serie di sette vittorie consecutive in Champions League. Per l'Inter, la sconfitta rende più difficile la qualificazione agli ottavi di finale, che dipenderà dalla prossima trasferta a Dortmund.