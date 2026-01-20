Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con l’Atalanta alla vigilia della partita di Champions League contro l’Athletic Bilbao, e sarà disponibile per la sfida europea.

L’attaccante nigeriano, reduce dalla Coppa d’Africa, si è riaggregato al gruppo e ha svolto la seduta di allenamento prevista, confermando la sua presenza tra i convocati.

Il rientro di Lookman

Dopo aver concluso il suo impegno con la nazionale nigeriana, Lookman si è presentato agli allenamenti con la squadra. La sua partecipazione alla sessione di rifinitura ha confermato la sua disponibilità per la partita di mercoledì.

Le valutazioni dello staff tecnico

La presenza di Lookman rappresenta un’importante opzione per lo staff tecnico, che potrà valutare le sue condizioni fisiche in vista della gara. L’allenamento di rifinitura è stato un momento chiave per decidere se includerlo tra i convocati.

Lookman è stato reintegrato nel gruppo nel pomeriggio di martedì, alla vigilia della partita, con la seduta fissata al Centro Bortolotti di Zingonia. La sua convocazione è legata alla valutazione delle sue condizioni fisiche, in vista della sfida alla New Balance Arena.

Inoltre, Berat Djimsiti è in fase di recupero e potrebbe essere disponibile, mentre Raoul Bellanova è in dubbio e sarà valutato fino all’ultimo momento.