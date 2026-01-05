La crescita economica nel ciclismo professionistico continua a sorprendere, con i budget delle squadre del World Tour che hanno raggiunto un nuovo livello record. Secondo le recenti analisi dell'UCI riportate da La Gazzetta dello Sport, le prime venti squadre del circuito potrebbero investire collettivamente ben 663 milioni di euro nel 2026. Questo incremento porta il budget medio per squadra a 33,1 milioni di euro, rispetto ai 31,6 milioni di euro dell'anno precedente. Un cambiamento significativo nell'analisi è rappresentato dall’inclusione, nel calcolo del budget, di due team Professional – Tudor e Pinarello-Q36.5 – che grazie al piazzamento nella classifica a squadre 2025 hanno ottenuto l'accesso automatico a tutte le gare del World Tour.

In precedenza, l'UCI aveva basato i dati esclusivamente sulle diciotto squadre del WT.

Ciclismo, ingaggi ancora più alti

Il nuovo conteggio mette a fuoco una tendenza chiara e inarrestabile: il budget totale per le venti squadre è aumentato notevolmente, passando dai 570 milioni di euro dello scorso anno ai 663 milioni di euro previsti per il 2026. Solo nel 2023, il budget complessivo si attestava a 473 milioni di euro. L’andamento positivo si riflette anche sugli stipendi dei corridori, che continuano ad essere in costante crescita.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, sia i corridori registrati come lavoratori autonomi sia quelli dipendenti beneficeranno di un aumento significativo delle loro retribuzioni.

Per il 2026, lo stipendio medio per i corridori dipendenti è previsto essere di 384.000 euro annui, in aumento rispetto ai 366.000 euro del 2025 e ai 300.000 euro del 2023. Per i corridori autonomi, la nuova cifra annua sarà di 654.000 euro, rispetto ai 636.000 euro del 2025 e ai 557.000 euro del 2023.

La differenza di stipendio tra le due categorie di corridori riflette diverse dinamiche nel mondo del ciclismo: i lavoratori autonomi tendono a guadagnare cifre più elevate, in parte grazie alle residenze iin località fiscali vantaggiose come Monaco e Andorra. Tra questi, spicca Tadej Pogacar, attualmente il corridore più ben pagato del gruppo, con un guadagno annuale stimato di otto milioni di euro, escludendo bonus e sponsorizzazioni personali.

Budget sui 50 milioni per i top team

Nell’analizzare i budget delle squadre del ciclismo WT, emergono differenze significative tra le più potenti e le meno performanti. Secondo una ricerca condotta da Cyclingnews, squadre di alto livello come UAE Emirates XRG, Visma - Lease a Bike, Red Bull-BORA-hansgrohe, Lidl-Trek, Decathlon CGM e INEOS Grenadiers operano con budget vicini o superiori ai 50 milioni di euro. Al contrario, squadre come Lotto-Intermarché sono destinate a restare molto indietro, con un budget che si attesta “probabilmente” intorno ai 25 milioni di euro.

Queste disparità influiscono notevolmente sulla media generale. Mentre il budget medio delle venti squadre è di 33,1 milioni di euro, il budget mediano, che rappresenta la cifra della squadra intermedia, si colloca significativamente più in basso, a soli 28 milioni di euro.

In crescita anche il ciclismo femminile

E' interessante notare che i segnali di crescita non riguardano solamente il ciclismo maschile. Anche ai massimi livelli del ciclismo femminile si stanno registrando progressi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il budget complessivo per il Women's WorldTour è quasi raddoppiato dal 2023, passando da 42 milioni di euro, a disposizione delle quattordici squadre, a un totale di 80 milioni di euro.

Questi dati mettono in luce una trasformazione in atto nel panorama ciclistico internazionale. Se da un lato i budget crescenti promettono una maggiore competitività e un'offerta migliore per gli appassionati, dall'altro sollevano interrogativi su come le risorse siano distribuite e su quale direzione prenderà il mondo del ciclismo nei prossimi anni.