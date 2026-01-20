La stagione 2026 del ciclismo professionistico è ufficialmente iniziata con il prologo del Tour Down Under ad Adelaide, e per il Team Visma - Lease a Bike è stata la prima occasione per provare il lungo lavoro fatto sui materiali durante la pausa agonistica. Come ha spiegato Jenco Drost, responsabile delle attrezzature del team, un aspetto cruciale è stato il processo di integrazione e ottimizzazione sui corridori appena arrivati, visto che l'organico è stato rinnovato con ben ben nove innesti. Drost ha sottolineato che questo processo inizia con una serie di test sulle biciclette Cervélo S5: "Eseguiamo un test di adattamento per farli abituare.

Possiamo quindi capire come si posiziona ognuno sulla bici."

Drost: 'Tra un marchio top e uno mediocre ci sono anche 20 watt'

Questo approccio personalizzato ha dimostrato di funzionare, con molti ciclisti che hanno espresso entusiasmo riguardo alle prestazioni della nuova bicicletta. "Alcuni vengono da squadre minori, ed è normale vedano un incremento delle prestazioni. Ma a parte questo, credo che tutti i corridori dicano: wow, questa è una bici davvero veloce," ha aggiunto Drost.

La Cervélo S5, descritta come una delle migliori biciclette sul mercato, consente ai ciclisti di trarre il meglio dal proprio potenziale. "Rispetto a un marchio mediocre, con una bici si possono guadagnare dai 15 ai 20 watt," ha affermato Drost, evidenziando l'importanza dell’aerodinamica nelle competizioni.

Con le attuali velocità del gruppo, ogni minimo miglioramento può fare la differenza e, secondo Drost, l'ottimizzazione della Cervélo S5 contribuisce notevolmente in questo senso.

'Con Camelbak una grande differenza'

Un'altra importante novità per la stagione 2026 è rappresentata dalla partnership con Camelbak, che ha fornito al team nuove borracce e portaborracce. Questa collaborazione ha permesso di alleggerire le biciclette di ben 30 grammi – un vantaggio significativo nel mondo del ciclismo professionistico, dove ogni grammo conta. "In termini di partnership, Camelbak rappresenta il cambiamento più importante: fornisce borracce e portaborracce. Questo ci ha permesso di risparmiare 30 grammi di peso, il che è già una grande differenza", ha dichiarato Drost.

Il Team Visma - Lease a Bike fa la storia diventando il primo team WorldTour a essere supportato dalla multinazionale californiana Camelbak, un’indicazione chiara di come l’innovazione e l’ottimizzazione siano al centro della strategia del team.