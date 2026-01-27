Nel mondo del ciclismo professionistico, la lotta per i marginal gains è diventata una questione cruciale. Ogni piccola innovazione può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. In questo contesto sempre più tecnologico, la Visma-Lease a Bike si è affermata come un punto di riferimento, presentando ogni anno nuove soluzioni e strategie che ridefiniscono le regole del gioco. Anche per la stagione in corso, la squadra olandese ha in serbo un'innovazione che promette di sfidare gli standard esistenti, ma i dettagli restano sotto chiave.

'Non è da escludere che riguardi l'intelligenza artificiale'

Jacco Verhaeren, preparatore del team, ha anticipato l'arrivo di una novità importante, ma allo stesso tempo ha mantenuto una certa riservatezza riguardo a questo marginal gain. "Vogliamo sempre essere molto trasparenti, ma non posso ancora dire nulla al riguardo", ha dichiarato.

Negli ultimi anni, Visma ha introdotto numerose innovazioni, tra cui caschi all'avanguardia per le prove a cronometro e un'app per l'alimentazione personalizzata, che hanno notevolmente influenzato le prestazioni ciclistiche. Verhaeren ha suggerito che l'innovazione potrebbe toccare il campo dell'intelligenza artificiale, una possibilità intrigante. "Non è da escludere.

Lo vedrete nelle corse o durante gli allenamenti," ha affermato, stuzzicando la curiosità di chi segue da vicino le dinamiche del ciclismo professionistico.

L'importanza di rimanere all'avanguardia nel settore è accentuata dalla crescente competizione. Squadre emergenti come Lidl-Trek, Red Bull-Bora-Hansgrohe e Decathlon-CMA CGM stanno facendo sentire la loro presenza, mettendo sotto pressione i team che hanno dominato nelkle ultime stagioni come Visma e UAE. La consapevolezza di dover affrontare sfide sempre più agguerrite spinge il team ad innovare costantemente. "Abbiamo dimostrato di poter innescare rivoluzioni in diversi ambiti," ha aggiunto Verhaeren.

'Cerchiamo di rimanere avanti alla concorrenza'

Questa mentalità proattiva è ciò che distingue Visma dalle altre squadre. È un approccio audace che riflette la natura competitiva del ciclismo professionistico, dove l'unica costante è il cambiamento. Visma non si limita a migliorare le proprie tecnologie; cerca anche di mantenere un vantaggio strategico. "Cerchiamo di rimanere un passo avanti alla concorrenza in ogni modo possibile con la nostra originalità. È l'unico modo in cui possiamo difendere o migliorare la nostra posizione nella piramide del ciclismo," ha concluso Verhaeren.

Con la stagione ciclistica che si avvicina, la curiosità intorno all'innovazione di Visma cresce.