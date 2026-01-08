Il ciclismo professionistico è di fronte a una nuova sfida: l'addio prematuro di Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia 2025, è solo l’ultimo caso di una serie di ritiri che sollevano il problema del burnout tra i corridori. L’annuncio del britannico, arrivato a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, ha acceso i riflettori su un fenomeno che va oltre la semplice fatica fisica.

L'addio ponderato di Yates

Simon Yates, 33 anni, ha comunicato il suo ritiro con una lunga lettera diffusa dalla squadra Visma‑Lease a Bike. “Ci ho pensato a lungo e sento che questo è il momento giusto per fare un passo indietro”, ha scritto, sottolineando che “il ciclismo ha fatto parte della mia vita da quando ho memoria”.

Ha ringraziato lo staff, i compagni di squadra e la famiglia, ricordando che “le vittorie resteranno sempre momenti speciali, ma anche i giorni più difficili e le battute d’arresto sono stati fondamentali: mi hanno insegnato la resilienza e la pazienza, rendendo i successi ancora più significativi”.

Un trend in crescita: oltre venti ritiri nel World Tour

Il ritiro di Yates si inserisce in un contesto più ampio: nel 2025, più di venti professionisti del World Tour hanno lasciato il ciclismo, spesso per motivi legati all'esaurimento mentale e fisico. La sindrome da sovrallenamento, nota come “ciclista bruciato”, e la RED‑S (Relative Energy Deficiency in Sport) sono tra le cause principali. I sintomi includono perdita di motivazione, stanchezza persistente, apatia, insonnia, irritabilità e dolori muscolari che non migliorano con il riposo.

In alcuni casi, la bici smette di essere fonte di piacere e diventa un peso insopportabile.

Altri casi emblematici

Tra i casi più significativi, quello di Veronica Ewers, 31 anni, che ha interrotto la carriera a causa di gravi problemi ormonali e renali provocati dalla RED‑S. “Non ho il ciclo dal 2014. Le mie ossa sono deboli… ho passato il 2024 e il 2025 cercando di guarire dopo i danni che ho causato al mio corpo nell’ultimo decennio”, ha raccontato. Anche Caleb Ewan, velocista australiano, ha annunciato il ritiro a 30 anni, spiegando che “la seconda metà del 2024 ha seriamente danneggiato il mio rapporto con lo sport” e che ciò che un tempo significava tutto per lui “oggi non ha più la stessa importanza”.

Il burnout tra i giovani corridori

Un recente approfondimento evidenzia come il burnout sia sempre più diffuso tra i giovani professionisti. Il caso del 27enne Ide Schelling, che ha lasciato il ciclismo per mancanza di motivazione, è emblematico. Secondo lo psicologo sportivo Steve Mayers, l’intensificazione degli allenamenti, la pressione precoce e la scarsa soddisfazione emotiva sono tra i fattori scatenanti. Il ciclismo moderno, sempre più scientifico e performativo, rischia di trascurare il benessere mentale. Mayers suggerisce un approccio più olistico, che metta al centro la persona, con supporto psicologico e strutture preventive all’interno dei team.