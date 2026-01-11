Grande sorpresa ai Campionati nazionali d'Australia di ciclismo. Dopo la prova a cronometro vinta da Jay Vine, la rassegna ha proposto oggi la gara in linea su un circuito vallonato attorno alla città di Perth. La Jayco AlUla si è presentata al via come la squadra da battere, in un contesto per il resto abbastanza povero. I Jayco sono però riusciti a perdere la corsa in maniera clamorosa, con uno svarione tattico che ha consegnato di fatto il titolo al semisconosciuto Patrick Eddy, corridore della formazione continental Team Brennan.

Plapp qui tue Durbridge et perd le sprint face à Eddy tactiquement c'est du 0/20 pic.twitter.com/oxagNkK5Vi — Cycling Legend (@CyclingLegend_) January 11, 2026

Plapp insegue Durbridge, pasticcio della Jayco

Al via della prova in linea dei Campionati d'Australia di ciclismo si sono presentati un centinaio di corridori, ma con solo una manciata di protagonisti del World Tour. La Jayco AlUla è stata l'unica vera squadra di alto livello in corsa, in un gruppo per il resto composto da corridori isolati, come Vine, o team continental. La corsa è entrata presto nel vivo, con una fuga di diversi corridori da cui è poi evaso Luke Durbridge, campione nazionale in carica.

Il corridore della Jayco è sembrato poter volare verso la vittoria, grazie alle sue grandi doti di passista e alla scarsa consistenza, qualitativa e quantitativa, del gruppo inseguitore.

A sorpresa, però, è stato il suo compagno di squadra Luke Plapp a riaprire i giochi. Già tre volte campione nazionale e sempre particolarmente motivato in questa corsa, Plapp ha accelerato più volte fino ad andarsene in compagnia di Patrick Eddy, corridore della squadra continental Team Brennan, con una fugace esperienza nella Picnic di cui non è rimasta traccia.

Durbridge si è così visto raggiungere e superare dalla rincorsa animata dal compagno di squadra. A giocarsi la maglia di campione nazionale sono stati così Plapp e Eddy. Nel finale, il corridore della Brennan ha preso la testa e con uno sprint potente non ha lasciato scampo a Plapp, regalando così un successo storico alla sua piccola squadra e una clamorosa sconfitta alla Jayco.

A nove secondi, nella volata per il terzo posto, Oscar Chamberlain della Decathlon ha avuto la meglio su Cook, Dinham e Gilmore. Tra gli uomini più attesi Jay Vine si è ritirato, mentre Ben O'Connor è arrivato 11° a 30''.

Doppietta Liv Jayco nella corsa femminile

La Jayco AlUla si è rifatta nella corsa femminile dei Campionati d'Australia. Mackenzie Coupland, ventenne neoprofessionista, ha conquistato la vittoria con una fuga solitaria. Sul podio sono salite la compagna di squadra Ruby Roseman - Gannon e Neve Bradbury per la Canyon SRAM.

Dopo i campionati nazionali, il ciclismo in Australia è pronto ora ad aprire la stagione del World Tour. Sabato 17 scatta la corsa femminile, che prevede tre tappe, mentre martedì 20 inizia quella maschile, che si concluderà domenica 25.