L’Italia si presenta ai Campionati Mondiali di ciclocross, in programma a Hulst, nei Paesi Bassi, da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio, con una squadra composta da dodici atleti. La selezione, curata dal Commissario Tecnico Daniele Pontoni, mira a unire l’esperienza di corridori affermati con il talento emergente di giovani promesse.
Le speranze azzurre nella categoria Junior
Nel settore Junior maschile, le principali aspettative italiane sono riposte su Filippo Grigolini, attuale campione europeo, e Patrik Pezzo Rosola, vincitore della Coppa del Mondo.
Entrambi hanno dimostrato una notevole continuità e solidità nel corso della stagione, arrivando a Hulst con la consapevolezza di poter lottare per le posizioni di vertice.
Assenze e opportunità nelle categorie Under 23 ed Elite
Tra gli Under 23, l’assenza forzata di Mattia Agostinacchio, campione europeo in carica, costretto allo stop per motivi di salute, sposta l’attenzione su Stefano Viezzi. Già campione del mondo Juniores due anni fa, Viezzi ha confermato la sua crescita nella nuova categoria, ottenendo un terzo posto nell’ultima prova di Coppa del Mondo disputata in Olanda, a soli quattordici secondi dal vincitore.
Nel settore Elite femminile, Sara Casasola sarà la punta di diamante della spedizione azzurra, con l’obiettivo di ottenere un risultato di rilievo in un contesto di altissimo livello tecnico.
Tra le assenze internazionali di spicco, si segnala quella di Wout Van Aert, fermo per infortunio.
La squadra italiana convocata
La formazione azzurra che parteciperà ai Mondiali di ciclocross comprende Nicole Azzetti, Elisa Bianchi, Sara Casasola, Tommaso Cingolani, Francesco Dell’Olio, Elisa Ferri, Filippo Fontana, Filippo Grigolini, Giorgia Pellizotti, Patrik Pezzo Rosola, Nicole Righetto e Stefano Viezzi.
Contesto e programma dei Mondiali
I Mondiali di ciclocross 2026 si svolgono a Hulst, nei Paesi Bassi, dal 30 gennaio al 1° febbraio, mettendo in palio sette titoli iridati. Il circuito è noto per la sua elevata difficoltà tecnica e per le condizioni meteorologiche che spesso giocano un ruolo decisivo.
Il programma prevede il Team Relay venerdì 30 gennaio, le gare Junior donne, Under 23 uomini ed Elite donne sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio si disputeranno le prove Junior uomini, Under 23 donne ed Elite uomini.
Il percorso, come presentato dagli organizzatori, include cinque passaggi sull’acqua e un suggestivo viadotto, con tribune capaci di accogliere circa 50.000 tifosi, al fine di ricreare un’atmosfera simile a quella di uno stadio di calcio.