La Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 ha visto la vittoria di Puck Pieterse nella prova Elite donne a Maasmechelen, penultima tappa del circuito. L’atleta olandese del team Fenix-Premier Tech ha ottenuto la sua prima affermazione stagionale in Coppa del Mondo, l’ottava in carriera, prendendo il comando nella seconda parte della competizione e mantenendo il vantaggio fino al traguardo.

Alle sue spalle, in una volata combattuta, si è classificata la connazionale Ceylin Alvarado, a dieci secondi dalla vincitrice. Il podio è stato completato dalla francese Amandine Fouquenet, giunta a undici secondi.

L’italiana Sara Casasola ha disputato un’ottima gara, chiudendo al quarto posto a ventidue secondi da Pieterse. La leader della classifica generale, Lucinda Brand, ha concluso la sua prova al decimo posto, a cinquantasei secondi, mancando il podio in una competizione internazionale dopo quasi due anni.

La gara di Maasmechelen

La competizione si è svolta su un circuito belga di sei giri, caratterizzato da un tracciato insidioso. Puck Pieterse ha preso il comando nella seconda metà della gara, riuscendo a gestire il margine necessario per conquistare una vittoria autorevole. Alvarado e Fouquenet hanno lottato intensamente per il secondo posto, con l’olandese che ha avuto la meglio negli ultimi metri.

Sara Casasola ha dimostrato una buona condizione fisica, rimanendo vicina alle prime tre posizioni per gran parte della gara, senza però riuscire a inserirsi nella zona podio. Lucinda Brand, invece, ha disputato una giornata meno brillante, perdendo terreno e concludendo al decimo posto.

Prospettive stagionali

La vittoria di Puck Pieterse rappresenta un segnale significativo, segnando il suo primo successo stagionale in Coppa del Mondo e consolidando la sua posizione tra le protagoniste del circuito. Per Sara Casasola, il quarto posto ottenuto a Maasmechelen conferma la sua crescita e la sua crescente competitività a livello internazionale.