Un omaggio sentito, una partita a senso unico e un ritorno carico di emozione: a Cleveland, prima della sfida NBA vinta 129‑99 dai Cavaliers sui Lakers, è stato proiettato un video‑tributo per LeBron James, che non ha trattenuto le lacrime coprendosi il volto con la maglietta. Sul parquet, i padroni di casa hanno dominato, trascinati da Donovan Mitchell, autore di 25 punti, mentre ai Lakers non è bastato il contributo di Luka Dončić.

Il tributo e la reazione di LeBron

Durante un timeout nel primo quarto, alla Rocket Arena è stato mostrato un video con le immagini di LeBron che segna 25 punti consecutivi nel quinto gara delle finali della Eastern Conference del 2007 contro i Detroit Pistons.

È stato il primo omaggio del genere da parte dei Cavaliers, che solitamente mostrano clip della gara‑sette delle Finals del 2016 o del draft del 2003. LeBron, visibilmente commosso, si è asciugato le lacrime con un asciugamano dopo essersi coperto il volto con la maglietta.

La partita e i protagonisti

I Cavaliers hanno imposto il loro ritmo fin dal secondo tempo, chiudendo con un margine netto. Donovan Mitchell ha guidato la squadra con 25 punti, mentre per i Lakers Luka Dončić ha segnato 29 punti, senza però evitare la sconfitta. Il risultato ha premiato la squadra di casa, che ha saputo sfruttare al meglio il momento emotivo e la spinta del pubblico.

Le parole di LeBron e il contesto emotivo

Al termine della partita, LeBron ha spiegato: “I think it comes from just being present. I was more present today than the previous seven. Definitely got to me a little bit. I was super thankful.” Ha aggiunto di voler vivere ogni momento, senza sapere se sarebbe tornato ancora a Cleveland: “I don’t know if it’s my last game here or not at this moment.”

Il significato del ritorno a Cleveland

LeBron ha detto di sentirsi “più presente” rispetto alle precedenti visite a Cleveland e ha ringraziato per l’omaggio, sottolineando l’importanza del momento. Ha osservato che ogni arena in trasferta potrebbe essere l’ultima, ma che quella di Cleveland ha un significato particolare perché è la città dove è cresciuto. Il coach dei Lakers, JJ Redick, ha definito la serata “emotivamente impegnativa” per il campione, evidenziando l’elemento umano della situazione.