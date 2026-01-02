Flavio Cobolli, numero ventidue del ranking ATP, ha un obiettivo ambizioso per questa stagione: “La mia sfida è arrivare tra i primi 10”. Lo ha dichiarato da Perth, dove l’Italia si prepara alla United Cup, forte di uno spirito di gruppo emerso durante il media day.

Preparazione e spirito di squadra

La squadra azzurra è arrivata in Australia con alcuni giorni di anticipo e ha festeggiato l’inizio dell’anno con una giornata in spiaggia. “Siamo arrivati qui molto presto per stare insieme e coinvolgere tutta la squadra”, ha raccontato Cobolli, sottolineando l'ottimo rapporto tra i membri del team: “Passiamo molto tempo insieme, come ieri in spiaggia.

Adoriamo giocare le competizioni a squadre e non vediamo l’ora di affrontare il prossimo avversario nella nostra prima partita”. Il debutto è previsto domenica contro la Svizzera.

Fiducia e ambizioni

Il ricordo della Coppa Davis è ancora vivo: “Sono sicuramente più fiducioso nel mio tennis”, ha ammesso Cobolli, che guarda avanti: “Ora è il momento di concentrarsi e iniziare bene, perché l’anno scorso non ci sono riuscito. Ci stiamo preparando duramente e siamo pronti per iniziare”.

Cobolli ha ribadito il suo obiettivo personale: “Con il mio team cerchiamo di fare del nostro meglio per avvicinarci il più possibile a Lorenzo e Jannik. So che è difficile, ma ci proviamo”.

Paolini e Errani, un team affiatato

Anche Jasmine Paolini ha fatto un bilancio positivo del 2025: “È stato un altro anno positivo, spero di poter portare quell’esperienza in questa stagione e cercare di mantenere il livello per migliorare il mio gioco”. Una novità riguarda il suo team: l’ingresso ufficiale di Sara Errani come compagna di doppio. “Era il momento giusto per dirlo ufficialmente, per riconoscere anche il suo ruolo nella squadra. Ne sono davvero felice. Penso che lei capisca davvero il tennis e che possa aiutare la nostra squadra a ottenere risultati migliori”.

La preparazione in Spagna

Cobolli ha trascorso parte della preparazione in Spagna, allenandosi alla Ferrero Tennis Academy insieme a Carlos Alcaraz, numero uno del mondo.

L’esperienza, già vissuta in passato, è servita per affinare il gioco e crescere tecnicamente.

Il percorso di Cobolli è caratterizzato da una crescita costante. Come ha spiegato suo padre Stefano, “Flavio ha dichiarato apertamente che vuole entrare nella Top 10 e ne è convinto. Che sia nel 2026 o nel 2027 cambia poco: la direzione è quella”.