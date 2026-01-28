Il Como ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, superando la Fiorentina in trasferta grazie a una rimonta perentoria. Allo stadio Franchi, la squadra lariana ha ribaltato lo svantaggio iniziale e ora affronterà il Napoli nel prossimo turno.

La partita: cronaca di una rimonta

La Fiorentina era passata in vantaggio già al 7’ con un gol di Piccoli, che aveva illuso i padroni di casa. Tuttavia, al 20’ Sergi Roberto ha ristabilito la parità, riportando il risultato in equilibrio. Nella ripresa, al 15’ del secondo tempo, Nico Paz ha firmato il sorpasso, e nel recupero Alvaro Morata, al rientro dopo una lunga assenza, ha siglato il definitivo 3‑1.

Le conseguenze: quarti contro il Napoli

Con questo successo, il Como accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. La qualificazione rappresenta un risultato significativo per la squadra di Cesc Fabregas, che ha saputo reagire con determinazione dopo l’iniziale svantaggio.

L’impresa lombarda

La vittoria del Como è stata definita un’impresa, che sottolinea come la squadra lombarda abbia saputo ribaltare il match con grande carattere. La sfida contro il Napoli è già fissata per il 10 febbraio e rappresenta un banco di prova importante per i biancoblù.