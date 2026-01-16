La Fiorentina affronterà lo Jagiellonia Białystok nei play‑off di Conference League. Il sorteggio Uefa ha stabilito che l’andata si giocherà in trasferta, mentre il ritorno si terrà a Firenze.

Il sorteggio, svoltosi a Nyon, ha assegnato alla squadra viola un doppio confronto contro i polacchi, decisivo per l’accesso agli ottavi di finale della competizione europea.

Svolgimento e calendario dei play-off

Il sorteggio ha stabilito che la Fiorentina affronterà lo Jagiellonia Białystok, con la partita d’andata in Polonia e il ritorno allo stadio di Firenze.

Le gare sono previste per il 19 febbraio (andata) e il 26 febbraio (ritorno).

Le prospettive del match

La Fiorentina, quindicesima nella fase a gironi, era tra le teste di serie e avrebbe potuto affrontare lo Jagiellonia o l’Omonia. Il sorteggio ha designato l’avversario, e ora la squadra viola punta a superare il doppio confronto.

Lo Jagiellonia, attualmente terzo nel campionato polacco, ha dimostrato di poter competere con squadre di alto livello, avendo pareggiato contro lo Strasburgo durante la fase a gironi.

Il sorteggio Uefa ha confermato che l’andata si disputerà il 19 febbraio in Polonia, e il ritorno il 26 febbraio a Firenze. La Fiorentina, in quanto testa di serie, giocherà il ritorno in casa, come previsto dal regolamento.

Lo Jagiellonia Białystok, oltre all'ottima posizione in campionato, ha mostrato solidità in Europa, ottenendo un punto contro lo Strasburgo nella fase a gironi, un risultato che testimonia la sua competitività.