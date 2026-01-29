Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato con amarezza l’eliminazione dalla Champions League, sottolineando l’orgoglio per la prestazione della squadra nonostante le difficoltà. “C’è grande orgoglio e anche soddisfazione perché nonostante mancasse più di mezza squadra, abbiamo giocato anche meglio del Chelsea e meritavamo di più” ha dichiarato, evidenziando la qualità del gioco espresso nonostante le assenze.

Conte ha poi aggiunto: “Dispiace, e il rammarico è per Copenaghen perché lì non dovevamo pareggiare e questo ci ha costretto a giocare tutto con un top club”.

Il tecnico ha definito la vittoria del Chelsea “bugiarda come risultato finale”, pur riconoscendo la necessità di accettare l’esito.

Il contesto dell’eliminazione

Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea. Conte ha evidenziato come il pareggio nella trasferta di Copenaghen abbia compromesso il cammino, costringendo la squadra a confrontarsi con un avversario di altissimo livello in condizioni difficili.

Orgoglio e rimpianto

Il tecnico ha espresso un sentimento misto di orgoglio e rammarico: orgoglio per la prestazione della squadra, rammarico per l’occasione mancata. “Peccato perché secondo me meritavamo di andare ai playoff. Mi sarebbe piaciuto misurarmi ancora in questa competizione”, ha affermato, rimarcando la volontà di continuare a confrontarsi con le migliori squadre europee.

Il vero rammarico

Conte ha ribadito che il vero rimpianto resta il pareggio a Copenaghen, definendo la vittoria del Chelsea “bugiarda” rispetto alla prestazione del Napoli. Ha inoltre sottolineato che, nonostante le tredici assenze, la squadra ha disputato una partita da Champions, meritando di più rispetto al risultato finale.