Il commissario tecnico del Senegal, Pape Thiaw, ha espresso pubblicamente il suo rammarico per quanto accaduto nella finale della Coppa d’Africa disputata a Rabat contro il Marocco. In un clima di tensione, Thiaw ha ammesso: “Mi scuso col calcio”, riconoscendo di non aver dovuto ordinare ai suoi giocatori di abbandonare il campo dopo il rigore controverso concesso al Marocco.

La protesta senegalese

La finale, definita da molti media una “finale della vergogna”, è degenerata nei minuti di recupero: prima l'annullamento di un gol del Senegal, poi la concessione di un rigore al Marocco.

In reazione, Thiaw ha ordinato il ritiro della squadra. “Non eravamo d’accordo” con le decisioni arbitrali, ha spiegato, riferendosi anche all’annullamento del gol. “Dopo averci riflettuto, li ho fatti rientrare in campo: si può reagire nella foga del momento. Abbiamo accettato gli errori dell’arbitro. Non avremmo dovuto farlo, ma oramai è fatto e ora ci scusiamo con il calcio”.

Il ruolo di Sadio Mané

Le immagini televisive mostrano Sadio Mané, attaccante ex Liverpool, convincere i compagni a tornare in campo. “Ritirarsi dalla finale sarebbe stata la cosa peggiore per tutto il calcio africano – ha detto Mané – Personalmente, preferisco perdere piuttosto che vedere questo genere di cose accadere al nostro calcio”.

La tensione è proseguita anche nella sala stampa, dove Thiaw è stato accusato dal ct marocchino Walid Regragui di aver “rovinato l’immagine del calcio africano con un comportamento vergognoso”. La conferenza è stata interrotta dai fischi dei giornalisti marocchini.

La vittoria finale del Senegal

La finale è proseguita dopo il ritorno in campo, con il rigore fallito da Brahim Diaz e la rete decisiva di Pape Gueye nei tempi supplementari, che ha consegnato al Senegal il titolo continentale per la seconda volta dopo il 2021. Il match è stato segnato da proteste, tensioni in tribuna e una notte di caos.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito “scene inaccettabili” il comportamento dei giocatori senegalesi e di alcuni tifosi, condannando fermamente l’abbandono del campo e la violenza sugli spalti.

Il ct del Marocco, Regragui, si è detto rammaricato per l’immagine offerta dal calcio africano, pur congratulandosi con il Senegal per il successo. “L’immagine che abbiamo dato del calcio africano è deludente”, ha dichiarato, aggiungendo che “continueremo a lavorare e il Marocco tornerà più forte”.