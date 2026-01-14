La nazionale italiana di sci alpino si prepara a tornare a gareggiare a Tarvisio, dove però non ha mai conquistato un podio e non scende in pista da quindici anni. L’ultima tappa femminile di Coppa del Mondo sulla pista Di Prampero risale al 5 marzo 2011.

Gli azzurri a Tarvisio: i risultati

Il bilancio italiano a Tarvisio è privo di podi. Il primo risultato significativo risale al 2 marzo 2007, quando Johanna Schnarf si classificò nona nella combinata, vinta dall’austriaca Nicole Hosp davanti alla statunitense Julia Mancuso e all’austriaca Marlies Schild.

Il 20 febbraio 2009, Schnarf ottenne un sesto posto nella combinata, vinta dalla tedesca Maria Riesch davanti a Lindsey Vonn e Katrin Zettel. Due giorni dopo, il 22 febbraio 2009, Nadia Fanchini centrò un quinto posto nel super-G, gara vinta da Lindsey Vonn davanti alla svizzera Fabienne Suter e alla slovena Tina Maze. Infine, il 4 marzo 2011, Johanna Schnarf e Camilla Borsotti ottennero due settimi posti nella combinata, vinta da Tina Maze davanti a Lindsey Vonn e Maria Riesch. L’ultima gara disputata in Friuli-Venezia Giulia fu la discesa del 5 marzo 2011, con Elena Fanchini settima, alle spalle della svedese Anja Paerson, vincitrice davanti a Lindsey Vonn e all’austriaca Elisabeth Goergl.

Il ritorno dopo quindici anni di assenza

Tarvisio torna nel calendario della Coppa del Mondo femminile di sci alpino dopo quindici anni di assenza. Le gare previste sono una discesa libera il 17 gennaio e un super-G il 18 gennaio 2026, entrambe sulla pista Di Prampero.

L'organizzazione e il contesto tecnico

Il ritorno della Coppa del Mondo a Tarvisio è stato ufficializzato dalla Federazione Internazionale dello Sci (FIS) e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con la collaborazione di PromoTurismoFVG, FISI, Comune di Tarvisio e altri enti locali. La pista Di Prampero, considerata tecnica e selettiva, ospiterà le prove veloci in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’organizzazione coinvolge oltre duecento volontari, sette sci club regionali e studenti dell’Istituto Bachmann di Tarvisio, con un forte impegno territoriale e transfrontaliero.