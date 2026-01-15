La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Wengen, dove sulla celebre pista Lauberhorn prende il via un fine settimana tra i più attesi della stagione. Il programma prevede il superG di venerdì, la discesa libera sabato e lo slalom speciale domenica, con l’Italia pronta a inseguire un risultato che manca dal 2013.

Il programma del weekend

Si parte venerdì con il superG, seguito sabato dalla discesa libera, la più lunga e affascinante del calendario, e si chiude domenica con lo slalom speciale. In campo svizzero Marco Odermatt punta a un poker consecutivo in discesa libera a Wengen e si presenta come grande favorito anche nel superG, dove ha trionfato l’ultima volta nel 2022.

Il suo principale avversario è il connazionale Franjo Von Allmen, vincitore del superG lo scorso anno.

L’Austria schiera un trio di valore nel superG – Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz e Raphael Haaser – mentre la Francia punta su outsider di lusso nella libera, come Nils Allègre e Nils Alphand.

L’Italia cerca il podio

L’Italia arriva a Wengen con ambizioni importanti e la voglia di interrompere un digiuno che dura dal 2013, quando Christof Innerhofer vinse in discesa libera. Dominik Paris guida una squadra che può puntare in alto: con lui ci sono Mattia Casse, Florian Schieder e Giovanni Franzoni, tutti con il potenziale per sognare non solo il podio, ma anche qualcosa di più.

In slalom, disciplina imprevedibile, la Francia vive un momento di grande fiducia grazie ai successi recenti di Clément Noël e Paco Rassat.

In casa Italia, occhi puntati su Alex Vinatzer, chiamato al riscatto dopo alcune prove opache e alla ricerca di un risultato importante per migliorare il pettorale in vista della gara olimpica.

La storica tappa di Wengen

La tappa di Wengen è parte della storica Coppa del Mondo di sci alpino, la sessantesima edizione della manifestazione. Il superG è in programma venerdì alle ore 12:30, la discesa libera sabato alla stessa ora, mentre lo slalom speciale chiude il trittico domenica con le due manche alle ore 10:00 e alle ore 13:00. Le gare saranno trasmesse in diretta su diverse piattaforme.