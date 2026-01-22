Si conclude a Sapporo il trittico asiatico della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci. Le atlete si confronteranno sull’imprevedibile trampolino di Okurayama, dove il vento può essere un fattore decisivo.

Un finale inusuale in Estremo Oriente

Per la Coppa del Mondo, la tappa di Sapporo, in questa stagione, non apre ma chiude la trasferta asiatica, concentrata in poco più di una settimana. Questo calendario compresso potrebbe incidere sulla performance delle atlete, già provate dalla fatica.

Okurayama: un trampolino impegnativo

Il trampolino di Okurayama (HS134) è noto per la sua difficoltà e per l’influenza del vento, che può avvantaggiare o penalizzare le atlete.

Sapporo è entrata nel calendario femminile nel 2013 con gare sul Normal Hill; dal 2019 le competizioni si tengono sul Large Hill, costruito su un pendio diverso rispetto al Miyanomori.

La tappa di Sapporo è la dodicesima della stagione. La città ha ospitato ventidue competizioni, dieci delle quali sul Large Hill. La prima gara femminile sul Normal Hill si è svolta il 2 febbraio 2013, mentre la prima sul Large Hill risale al 12 gennaio 2019. L’ultima gara registrata è del 19 gennaio 2025.

Le protagoniste sul trampolino di Sapporo

Tra le vincitrici recenti sul trampolino di Sapporo figurano Eirin Maria Kvandal (Norvegia), Alexandria Loutitt (Canada), Yuki Ito (Giappone), Eva Pinkelnig (Austria) e Katharina Schmid (Germania).

Kvandal ha vinto nel 2025, mentre Loutitt si è imposta nello stesso anno. Nel medagliere per nazioni, l’Austria e la Norvegia sono in testa con nove podi ciascuna, seguite da Germania (sei), Slovenia (tre), Giappone, Canada, Finlandia e Slovenia con un podio a testa.

Le atlete italiane in gara

Tra le italiane, Lara Malsiner ha partecipato a dieci gare, entrando nove volte in zona punti; il suo miglior risultato è il sedicesimo posto, ottenuto l’11 gennaio 2020 e il 18 gennaio 2025. Jessica Malsiner ha gareggiato tre volte, sempre a punti, con un ventiduesimo posto il 7 e l’8 gennaio 2023. Annika Sieff ha partecipato a quattro gare, centrando tre volte la zona punti, con un ventiquattresimo posto il 13 gennaio 2024.

Martina Zanitzer ha gareggiato due volte, con un trentatreesimo posto il 19 gennaio 2025. Infine, Martina Ambrosi ha disputato due gare, con un trentasettesimo posto il 18 gennaio 2025.

La trasferta asiatica nel dettaglio

La trasferta asiatica della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si svolge tradizionalmente a gennaio. Quest’anno, la tappa cinese a Zhangjiakou precede quelle in Giappone, con una novità: le gare del 16 e 17 gennaio si sono svolte sul Large Hill, una prima assoluta per il circuito femminile, che finora aveva utilizzato solo il Normal Hill in quella località.