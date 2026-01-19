La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci prosegue con una tappa infrasettimanale a Zao, in Giappone, fulcro del trittico asiatico che segue la trasferta cinese. L’evento, previsto sul trampolino HS102 di Monte Zao, si inserisce in una settimana intensa, pensata per ottimizzare i tempi della stagione olimpica.

Calendario compatto per la stagione olimpica

La scelta di collocare la tappa di Zao a metà settimana risponde all’esigenza di non prolungare eccessivamente la trasferta asiatica, in una stagione che culminerà con i Giochi Olimpici.

L’ordine delle tappe nipponiche è stato invertito rispetto al solito: prima Zao, poi l’Hokkaido.

Il trampolino di Zao: un classico del circuito

Il trampolino Zaō jampu‑dai (HS102), nei pressi di Yamagata, è tra i più utilizzati nella storia della Coppa del Mondo femminile. Ha ospitato ventitré gare individuali e detiene il record di impianto con il maggior numero di competizioni. La pandemia ha ridotto gli eventi in Giappone.

Le atlete italiane e i loro precedenti

Tra le atlete azzurre, Lara Malsiner ha partecipato a sette gare a Zao, entrando due volte nella top ten e ottenendo cinque piazzamenti a punti. Il suo miglior risultato è il decimo posto, raggiunto il 19 gennaio 2020 e il 26 gennaio 2025.

Jessica Malsiner ha gareggiato tre volte, con due piazzamenti a punti e un diciannovesimo posto come miglior risultato, il 19 gennaio 2024. Annika Sieff ha disputato tre gare, sempre a punti, con un ventitreesimo posto come miglior piazzamento il 19 gennaio 2024 e il 24 gennaio 2025. Martina Ambrosi ha gareggiato due volte, entrando una volta a punti e ottenendo un venticinquesimo posto come miglior risultato il 26 gennaio 2025. Martina Zanitzer ha disputato due gare, con un trentaquattresimo posto come miglior piazzamento il 26 gennaio 2025.