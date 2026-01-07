La scherma italiana inizia il 2026 con un importante impegno: settantadue atleti azzurri saranno in gara nel primo fine settimana di Coppa del Mondo, in tutte le armi e su tre continenti.

Spada a Fujairah

La spada apre il calendario a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, con dodici donne convocate dal commissario tecnico Dario Chiadò e altrettanti uomini scelti dal tecnico Diego Confalonieri. Le gare iniziano con le qualificazioni femminili, seguite da quelle maschili. Sabato si disputano i tabelloni principali individuali, mentre domenica è dedicata alle prove a squadre.

Sciabola e fioretto in trasferta

La sciabola si sposta a Tunisi per il secondo Grand Prix della stagione, riservato alle gare individuali. Tra gli azzurri, il numero quattro al mondo Luca Curatoli osserva uno stop precauzionale per un problema fisico. Il fioretto, invece, si sdoppia: le donne gareggiano a Hong Kong, sede dei Mondiali 2026, mentre gli uomini si sfidano a Parigi, nello storico Stade Pierre de Coubertin. L’Italia si presenta con il detentore del trofeo Alessio Foconi, vincitore lo scorso anno, mentre nel 2024 trionfò Tommaso Marini. La squadra azzurra del ct Simone Vanni ha già vinto entrambe le gare a squadre d’inizio stagione, a Palma de Maiorca e Fukuoka.

Un avvio di stagione su tre continenti

Questo lungo fine settimana di gare rappresenta un avvio di stagione su scala globale per la scherma italiana, con atleti impegnati simultaneamente in Asia, Europa e Africa. L’evento segna un momento di confronto internazionale e di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti iridati.

Il programma prevede: per la spada, qualificazioni femminili, maschili, tabelloni principali e gare a squadre; per la sciabola, qualificazioni femminili, maschili e tabelloni principali; per il fioretto femminile a Hong Kong, preliminari, individuale e squadre; per il fioretto maschile a Parigi, preliminari, individuale e squadre.