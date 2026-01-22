La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Goms, in Svizzera, per la quarta volta nella sua storia. In programma tre gare femminili: una Team Sprint in tecnica libera, una Sprint in classico e una 20 km mass start in alternato.

Goms nel circuito mondiale

Il fine settimana di gare si svolgerà nel Canton Vallese, al confine con il Piemonte e il Canton Ticino. Goms, località poco frequentata dal massimo circuito, torna protagonista per la quarta volta, dopo rare apparizioni.

Le gare del 2024

Nel gennaio 2024, in occasione delle due gare femminili disputate a Goms, Linn Svahn e Jessie Diggins sono salite sul gradino più alto del podio.

Svahn ha vinto la Sprint in tecnica libera del 27 gennaio 2024, precedendo Maja Dahlqvist e Jonna Sundling. Il giorno successivo, nella 20 km mass start, Diggins si è imposta davanti a Frida Karlsson e Nadine Fähndrich.

Verso Milano-Cortina 2026

Questa tappa assume particolare rilievo in vista dei Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026, rappresentando l’ultimo banco di prova prima della rassegna a cinque cerchi. Le tre gare in programma offriranno alle atlete l’ultima occasione per testare la forma e affinare la preparazione.

Il futuro di Goms

Goms è stata inserita nel calendario di Coppa del Mondo in modo sporadico, ma la sua recente conferma per il 2026 riflette un crescente interesse verso la località.

L’infrastruttura, pur non avendo una lunga tradizione nel circuito, è stata scelta per ospitare gare di alto livello e si prepara a offrire un palcoscenico adeguato alle atlete in vista delle Olimpiadi.