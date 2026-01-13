L'Italia si distingue nella prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025‑2026: Giovanni Franzoni ha fatto registrare il miglior tempo, seguito da Mattia Casse e Christof Innerhofer, tutti e tre ai primi posti.

Dominio italiano: Franzoni, Casse e Innerhofer

Con il pettorale numero 24, Giovanni Franzoni ha chiuso in testa con il tempo di 2’28"68, spingendo al massimo dall’inizio alla fine. Mattia Casse, secondo, ha accusato un ritardo di 1"45, accumulato quasi interamente nel tratto finale.

Christof Innerhofer, con il pettorale 39, ha completato la tripletta italiana con un distacco di 1"62.

Gli altri risultati della prova

Alle spalle degli azzurri, Romed Baumann (Germania) e Daniel Hemetsberger (Austria) hanno condiviso la quarta posizione, a 1"68 da Franzoni. Sesto Maxence Muzaton (Francia) a 2"12, settimo Henrik Von Appen (Cile) a 2"28, ottavo Elian Lehto (Finlandia) a 2"33, nono Raphael Haaser (Austria) a 2"47 e decimo Marco Odermatt (Svizzera) a 2"55, non apparso al massimo in questa prima prova sulla pista di casa. Tra gli altri azzurri, Florian Schieder è tredicesimo a 2"64, Dominik Paris venticinquesimo a 3"49, Guglielmo Bosca cinquantaduesimo a 6"81, Benjamin Jacques Alliod cinquantaquattresimo a 7"16 e Marco Abbruzzese sessantesimo a 10"34.

La leggendaria pista Lauberhorn

La discesa si tiene sulla celebre pista Lauberhorn, una delle più lunghe e tecnicamente impegnative del circuito di Coppa del Mondo, con un tracciato di circa 4.480 metri e un dislivello di oltre mille metri. Il Trofeo del Lauberhorn, che si disputa a Wengen dal 1930, è una delle tappe storiche del Circo Bianco, con la discesa libera tradizionalmente in programma il sabato e lo slalom la domenica.