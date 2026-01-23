La Coppa del Mondo di skicross fa tappa a Veysonnaz, in Svizzera, in un appuntamento cruciale che precede le imminenti Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina. L’Italia affida le proprie speranze a Jole Galli, unica azzurra a qualificarsi tra le sedici migliori nella prova femminile, dopo l’eliminazione di Simone Deromedis nella prima qualifica maschile.

Qualifiche maschili: Zuech, Zorzi e Tomasoni avanzano, Deromedis escluso

Nella competizione maschile, Simone Deromedis non è riuscito a superare la prima fase di qualificazione, fermandosi ben oltre la soglia dei migliori trentadue e accusando un ritardo di oltre un secondo dal leader Alex Fiva.

Nonostante l’uscita di Deromedis, la squadra italiana sarà comunque presente nelle fasi successive grazie alle prestazioni di Dominik Zuech, ventiduesimo, Edoardo Zorzi, ventiquattresimo, e Federico Tomasoni, trentunesimo.

Qualifiche femminili: Galli seconda, unica azzurra tra le sedici

La prova femminile ha visto emergere la talentuosa Jole Galli, che si è distinta ottenendo il secondo miglior tempo. L’azzurra ha fermato il cronometro con un ritardo di soli 1,05 secondi dalla svedese Sandra Näslund, prima classificata con il tempo di 55,78. Nessun’altra atleta italiana è riuscita a inserirsi tra le prime sedici posizioni, rendendo la qualificazione di Galli un risultato di particolare rilievo.

Programma della giornata di gare

La giornata di gare a Veysonnaz, valida per la Coppa del Mondo di skicross, prevede un programma intenso. Gli ottavi di finale maschili prenderanno il via alle 13.00, seguiti dai quarti di finale femminili alle 13.24. Le competizioni proseguiranno fino alle finali che decreteranno i vincitori e i piazzamenti per i primi quattro posti in entrambe le categorie.

Dettagli sulle qualificazioni e conferme ufficiali

I dati ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) confermano la partecipazione di Jole Galli, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni alla prima gara di Veysonnaz. Galli ha conquistato il secondo posto femminile con un distacco di 1”05 da Sandra Näslund (55”78). Nella categoria maschile, Zuech si è classificato 32º con un ritardo di +0”70, Zorzi 29º (+0”90) e Tomasoni 31º (+0”97). Simone Deromedis, 36º, è rimasto escluso dalla competizione principale.