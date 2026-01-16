Le sorelle Nicol e Nadia Delago si sono distinte nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nicol ha fatto segnare il miglior tempo con 1’45”32, mentre Nadia si è classificata quarta, a 46 centesimi dalla sorella, malgrado un errore sul tracciato.

Le prime posizioni

Tra Nicol e Nadia si sono inserite l’austriaca Nina Ortlieb e la slovena Ilka Stuhec, distanziate rispettivamente di 4 e 33 centesimi da Nicol Delago. Al quinto posto si è piazzata l’austriaca Mirjam Puchner (+0,59), seguita dalla tedesca Kira Weidle‑Winkelmann (+0,68).

In settima posizione l’americana Breezy Johnson (+0,75), davanti alla ceca Ester Ledecka (+0,88). Laura Pirovano e Lindsey Vonn hanno condiviso il nono posto, con un ritardo di poco più di un secondo (+1,02).

Le azzurre e le difficoltà di Goggia

Nicol Delago ha offerto un'altra prova convincente, che lascia presagire la sua possibile ambizione al podio. Nadia ha confermato il suo buon momento di forma, nonostante l’imprecisione. Elena Curtoni si è classificata sedicesima (+1,39), mentre Sofia Goggia è diciassettesima (+1,52), ancora distante dalle prime posizioni. Le altre azzurre in gara: Roberta Melesi 35ª (+2,77), Sara Thaler 46ª (+4,24) e Sara Allemand 48ª (+5,23).

Verso la gara

La seconda prova cronometrata di Tarvisio ha rappresentato l’ultimo test prima della gara ufficiale. Le prestazioni delle sorelle Delago sono un segnale incoraggiante per l’Italia, mentre Sofia Goggia sembra ancora in fase di preparazione, forse gestendo le energie in vista della competizione.