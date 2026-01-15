Il Chelsea ha subito una sconfitta per 3‑2 contro l’Arsenal a Stamford Bridge, rovinando l’esordio casalingo del nuovo allenatore Liam Rosenior nell’andata della semifinale di Coppa di Lega.

La squadra londinese ha mostrato uno spirito offensivo, soprattutto nella ripresa, ma è stata penalizzata da fragilità difensive. Alejandro Garnacho ha firmato una doppietta (al 57’ e all’83’), ma non è bastato a evitare la sconfitta.

La partita in sintesi

Il primo gol è arrivato al sesto minuto: Declan Rice ha calciato un angolo che ha trovato la testa di Ben White, libero davanti alla porta, per l’1‑0 dell’Arsenal.

Al 49’, il portiere Robert Sanchez ha lasciato scivolare tra le mani un cross basso di White, permettendo a Viktor Gyökeres di segnare il secondo gol. Al 71’, Martin Zubimendi ha dribblato in area e ha siglato il 3‑0 per i Gunners.

La reazione del Chelsea

Nonostante il passivo, il Chelsea ha reagito con forza. Garnacho, subentrato nella ripresa, ha accorciato le distanze al 57’ e ha firmato il secondo gol personale all’83’, riaprendo la partita. Tuttavia, il recupero non è stato sufficiente e l’Arsenal ha mantenuto il vantaggio.

Il Chelsea ha affrontato la partita senza giocatori chiave come Cole Palmer, Reece James e Malo Gusto, infortunati. Moises Caicedo era squalificato, mentre Liam Delap e Jamie Gittens erano malati.

Il ritorno all'Emirates Stadium

Il ritorno si giocherà il 3 febbraio all’Emirates Stadium, dove il Chelsea avrà l’opportunità di ribaltare il risultato. L’Arsenal mantiene un vantaggio, ma la sfida resta aperta.