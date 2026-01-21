In Austria, sulla pista Schwabenbergarena di Turnau, Fadri Janutin ha conquistato il primo gigante maschile valido per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. Dopo essere stato quarto al termine della prima manche, lo sciatore svizzero ha vinto con il tempo complessivo di 2:12.81 (1:07.73 nella prima manche e 1:05.08 nella seconda), precedendo l’austriaco Noel Zwischenbrugger di 14 centesimi e lo svizzero Sandro Zurbruegg di 19 centesimi.

Il leader dopo la prima manche, Armin Dornauer, è uscito nella seconda, aprendo la strada al successo di Janutin.

Alle sue spalle, al quarto posto, si è piazzato il norvegese Hans Grahl‑Madsen a 21 centesimi, seguito dal francese Loevan Parand a 32 e dall’austriaco Patrick Feurstein a 34. In settima posizione si è classificato il norvegese Mikkel Remsoey a 36 centesimi, mentre il lituano Andrej Drukarov, risalito di sedici posizioni, è ottavo a 52 centesimi. Completano la top ten lo statunitense Bridger Gile a 55 centesimi e il britannico Freddy Carrick‑Smith a 56 centesimi.

La performance degli italiani

Gli italiani non hanno brillato: il primo degli atleti azzurri è Stefano Pizzato, dodicesimo a 63 centesimi da Janutin, dopo aver recuperato dieci posizioni nella seconda manche. Subito dietro, tredicesimo, Simon Talacci a 82 centesimi; seguono Davide Leonardo Seppi, diciassettesimo a 1,09, Tobias Kastlunger, diciottesimo a 1,18, e Simon Maurberger, ventiduesimo a 1,58.

Chi è Fadri Janutin

Fadri Janutin, originario di Landquart, è attivo nelle gare FIS dal novembre del 2016 e ha debuttato in Coppa Europa nel gennaio del 2019. Ai Mondiali juniores di Bansko 2021 ha conquistato la medaglia d’argento nello slalom speciale. In Coppa Europa, il suo miglior piazzamento in classifica generale è stato il secondo posto nel 2022.