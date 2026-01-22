Simon Talacci ha ottenuto un risultato di rilievo nel secondo gigante di Turnau, in Austria, valido per la Coppa Europa di sci alpino maschile. L’azzurro ha conquistato il terzo gradino del podio, con un distacco di soli 39 centesimi dal vincitore, lo svizzero Sandro Zurbruegg, che ha concluso la gara in 2:17.14. La competizione si è svolta sulla pista austriaca, dove il giorno precedente aveva trionfato Fadri Janutin.

La gara nel dettaglio

Zurbruegg, che occupava la quarta posizione dopo la prima manche, ha realizzato una performance notevole nella seconda, assicurandosi la vittoria.

Alle sue spalle si è piazzato il norvegese Hans Grahl‑Madsen, con un ritardo di 33 centesimi. Simon Talacci, secondo al termine della prima frazione, ha mantenuto una posizione da podio, chiudendo a 39 centesimi dal primo.

Tobias Kastlunger ha dimostrato una notevole capacità di rimonta, recuperando ben ventitré posizioni nella seconda manche e raggiungendo il settimo posto, a soli 77 centesimi dal vincitore. Il francese Guerlain Favre si è classificato quarto (+73 centesimi), seguito dallo svizzero Fadri Janutin (+74), e dallo spagnolo Aleix Aubert Serracanta (+76). Lo statunitense Bridger Gile si è piazzato ottavo (+84), il francese Diego Orecchioni nono (+92), e il britannico Freddy Carrick‑Smith decimo (+99).

Gli altri italiani in gara

Davide Leonardo Seppi ha concluso la gara in quattordicesima posizione, a 1,36 secondi dalla vetta, recuperando dodici posizioni nella seconda manche. Gli altri atleti italiani, Lorenzo Thomas Bini e Simon Maurberger, hanno accusato distacchi superiori ai tre secondi, rispettivamente a +3,40 e +3,90.

I precedenti di Coppa Europa

In una precedente competizione di Coppa Europa a Zinal, Simon Talacci aveva già conquistato un podio, classificandosi terzo dietro al norvegese Hans Grahl‑Madsen e al connazionale Tobias Kastlunger. In quell'occasione, Talacci aveva un distacco di 69 centesimi dal vincitore, mentre Kastlunger si era piazzato secondo a 58 centesimi. Per Kastlunger, si trattava del primo podio in carriera nel circuito continentale, mentre per Talacci era il quarto podio in Coppa Europa.