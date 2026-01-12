Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Torino, Gian Piero Gasperini ha messo in chiaro le difficoltà del percorso: “È un rammarico non aver vinto la Coppa Italia con l’Atalanta, per tre volte non ci siamo riusciti”. Il tecnico ha sottolineato l’importanza della competizione e la possibilità di giocare una finale in casa, definendola “fondamentale”. Tuttavia, ha avvertito: “Ma il percorso da qui in avanti è impegnativo. Prima il Torino che è sempre una squadra ostica, poi l’Inter ed eventualmente le altre due gare”.

Il desiderio di rivalsa in Coppa Italia

Gasperini ha espresso il suo rammarico per non essere riuscito a vincere la Coppa Italia durante la sua esperienza all’Atalanta, avendo perso tre finali. Questo rappresenta uno stimolo per affrontare la competizione con ancora più determinazione. La prospettiva di giocare una finale davanti al proprio pubblico è un ulteriore incentivo, ma il tecnico ha avvertito che la strada sarà tutt'altro che agevole.

L'ostacolo Torino e le insidie del torneo

Il primo avversario da affrontare è il Torino, definito da Gasperini “una squadra ostica”, a testimonianza del rispetto per la solidità dell'avversario. Successivamente, l’Inter e poi le eventuali altre due partite che separano l'Atalanta dalla finale.

Il tecnico ha insistito sulla necessità di mantenere alta la concentrazione e di affrontare ogni partita con il massimo impegno.

Concentrazione e cura dei dettagli

Gasperini ha evidenziato come la Coppa Italia rappresenti un obiettivo cruciale per l’Atalanta, e che la squadra dovrà affrontare ogni sfida con determinazione e attenzione ai dettagli. L’esperienza delle finali perse in passato rappresenta uno stimolo supplementare per cercare di arrivare fino in fondo alla competizione.