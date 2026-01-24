A Cortina d’Ampezzo è stato presentato in anteprima il film “Il Rosso Volante”, dedicato all’atleta di bob Eugenio Monti, figura emblematica del fair play olimpico. L’opera ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi alle competizioni internazionali, restituendo non solo le vittorie sportive ma anche la sua dimensione umana.

Un racconto tra sport e valori

Il film narra la carriera di Monti, celebre per il gesto esemplare compiuto ai Giochi Invernali di Innsbruck. In quell’occasione, Monti offrì aiuto a un avversario britannico in difficoltà, rinunciando a un vantaggio personale.

Questo episodio gli valse un riconoscimento mondiale e rappresenta lo spirito più autentico dello sport.

Un luogo simbolico per un’eredità viva

La proiezione si è tenuta nello Sliding Centre di Cortina, intitolato proprio a Eugenio Monti e recentemente rinnovato in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’infrastruttura non è soltanto un impianto sportivo, ma un luogo carico di significato dove tradizione, innovazione e valori si fondono.

Produzione e contesto

“Il Rosso Volante”, prodotto da Rai Fiction con Wonder Film e Wonder Project, ha beneficiato del contributo della Regione del Veneto e della Fondazione Veneto Film Commission. Diretto da Alessandro Angelini e con Giorgio Pasotti nel ruolo principale, il film andrà in onda su Rai 1 il 23 febbraio.

L’anteprima a Cortina si è svolta il 24 gennaio, come comunicato dall’assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Valeria Mantovan.

Secondo Mantovan, “Rosso Volante è un’opera che restituisce al pubblico una straordinaria storia di sport, etica e identità veneta”. Il film celebra Cortina e il Veneto come luoghi di memoria, talento e visione internazionale, integrandosi nel percorso culturale che accompagna le Olimpiadi Invernali.