La prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Crans Montana è stata posticipata di un’ora. Originariamente prevista alle ore 12.00, la sessione è stata spostata alle 13.00 a causa di lavori in pista. Questa decisione è seguita alla cancellazione della discesa libera femminile, interrotta dopo sei atlete al cancelletto, tra cui Lindsey Vonn, caduta, a causa di condizioni meteo e di manto nevoso ritenute pericolose.

Dettagli del rinvio e contesto della gara

Il rinvio della prova maschile è stato motivato dalla necessità di effettuare lavori in pista, che hanno reso indispensabile posticipare il via di un’ora.

La cancellazione della discesa femminile ha avuto un impatto significativo sul programma: la gara è stata interrotta dopo sei discese, durante le quali si sono verificate tre cadute. L’ultima di queste ha coinvolto Lindsey Vonn, portando la giuria a decidere per l’annullamento dell’evento per motivi di sicurezza.

Nuovo calendario della tappa di Crans Montana

Il programma aggiornato prevede, per la giornata odierna venerdì 30 gennaio, la prima prova cronometrata maschile alle ore 13.00. Domani, sabato 31 gennaio, si terrà la seconda prova cronometrata. Domenica 1° febbraio è invece in programma la discesa libera maschile, con partenza fissata alle ore 11.00. Si attende il completamento di almeno una delle prove ufficiali per garantire lo svolgimento della gara domenicale.

Condizioni meteo e pista

La discesa libera femminile è stata cancellata a causa di una forte nevicata notturna che ha reso impraticabile il tracciato, nonostante la prima prova fosse già stata disputata da una partenza abbassata. La gara femminile di venerdì è stata quindi annullata, mentre la prova maschile è stata mantenuta nel programma, sebbene soggetta al rinvio odierno.