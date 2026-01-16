Nasser Al‑Attiyah ha vinto la dodicesima tappa della Dakar 2026, disputata tra Al Henakiyah e Yanbu, percorrendo i 311 chilometri di prova speciale in 3 ore, 21 minuti e 52 secondi. Questo successo lo avvicina al trionfo finale, con un vantaggio sulla concorrenza che appare ormai decisivo.

I risultati della tappa

La frazione, lunga complessivamente 720 chilometri (409 di trasferimento e 311 di prova speciale), ha visto il dominio di Al‑Attiyah, che ha preceduto Mitch Guthrie di 1 minuto e 4 secondi. Toby Price si è piazzato terzo a 1 minuto e 25 secondi, seguito da Mattias Ekström a 1 minuto e 49 secondi.

In quinta posizione si è classificato Eryk Goczał, a 3 minuti e 55 secondi, seguito dal fratello Marek a 5 minuti e 3 secondi. Sebastien Loeb ha chiuso settimo a 5 minuti e 13 secondi, Nani Roma ottavo a 6 minuti e 22 secondi, Carlos Sainz Sr. nono a 7 minuti e 45 secondi e Seth Quintero decimo a 9 minuti e 7 secondi.

La classifica generale

Al termine della tappa, Al‑Attiyah guida la classifica generale con un vantaggio di 15 minuti e 2 secondi su Nani Roma, mentre Mattias Ekström è terzo a 23 minuti e 21 secondi. Sebastien Loeb segue a 23 minuti e 50 secondi, mentre Carlos Sainz Sr. è quinto a 36 minuti e 33 secondi.

La penultima tappa ha consolidato la posizione di Al‑Attiyah, che ora si trova in una situazione di grande favore in vista dell’ultima frazione, la Yanbu–Yanbu, che prevede solo 105 chilometri di prova speciale e difficilmente potrà ribaltare la classifica.

Verso il sesto titolo Dakar

Con questa vittoria, Al‑Attiyah ha raggiunto la cinquantesima affermazione di tappa nella sua carriera, eguagliando leggende come Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen. Il suo margine su Roma supera i dieci minuti, rendendo quasi certo il suo sesto titolo Dakar, a meno di imprevisti nell’ultima giornata.