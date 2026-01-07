Henk Lategan ha conquistato la quarta tappa della Dakar 2026 nella categoria auto, imponendosi in una frazione particolarmente impegnativa. Nasser Al‑Attiyah ha limitato i danni, mentre un big della competizione è stato costretto al ritiro.

La tappa e il successo di Lategan

La quarta tappa, una vera e propria maratona nel deserto, ha visto la carovana affrontare 451 chilometri di prove speciali seguiti da 75 chilometri di trasferimento, per poi ripartire la mattina successiva verso Ha’il con altri 356 chilometri cronometrati. Una frazione che ha messo a dura prova piloti e mezzi.

In questo contesto, Henk Lategan ha fatto la differenza, imponendosi con una prestazione solida e convincente, confermando il suo ruolo di protagonista nella corsa.

Al‑Attiyah resiste, ma un protagonista si ritira

Nasser Al‑Attiyah, pur non riuscendo a imporsi nella tappa, ha saputo contenere i danni e mantenere una posizione di rilievo nella classifica generale, dimostrando esperienza e capacità di gestione della gara.

Nel frattempo, un altro protagonista della Dakar è stato costretto al ritiro per motivi tecnici o fisici, un evento che ha cambiato gli equilibri della competizione.

La Dakar 2026 si sta confermando come una delle edizioni più dure degli ultimi anni, con tappe che mettono a dura prova la resistenza dei piloti e l’affidabilità dei mezzi.

Lategan, con questa vittoria, rafforza la sua candidatura al successo finale, mentre Al‑Attiyah resta un avversario temibile grazie alla sua esperienza e alla capacità di limitare i danni nelle giornate difficili.