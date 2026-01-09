Il team Dacia ha ottenuto un risultato storico nella sesta tappa della Dakar 2026, disputata tra Hail e Riyadh: Nasser Al‑Attiyah ha preceduto Sébastien Loeb, firmando la prima doppietta per la casa rumena nel rally‑raid.

La sesta tappa nel dettaglio

Il pilota del Qatar, al volante della sua Dacia Sandrider, ha coperto i 915 chilometri totali della tappa, di cui 326 di prova speciale, in 3h38’28”. Alle sue spalle si è piazzato il francese Loeb, che grazie a questo risultato è risalito nella classifica generale, passando dall’ottavo al sesto posto.

Sul terzo gradino del podio di giornata è salito l’americano Seth Quintero, su Toyota Gazoo Racing.

La nuova classifica generale

Grazie alla doppietta, Al‑Attiyah ha conquistato la leadership della classifica generale. Dietro di lui si trova il sudafricano Henk Lategan (Toyota), staccato di 6’10”. Al terzo posto generale c’è il catalano Nani Roma (Ford), a 9’13” dal leader, una posizione che non occupava dal 2019, quando la Dakar si svolgeva ancora in Sud America. Quarto è Carlos Sainz (Ford Raptor), a 11’49”, seguito dallo svedese Mattias Ekström (Ford), a 12’11”.

Al‑Attiyah ha recuperato un ritardo di circa tre minuti accumulato nella notte precedente, trasformandolo in un vantaggio di oltre sei minuti al termine della tappa.

La vittoria segna il suo quarantanovesimo successo di speciale in diciannove partecipazioni alla Dakar, a una sola lunghezza dal record condiviso da Ari Vatanen e Stéphane Peterhansel.

La corsa osserverà una giornata di riposo prima di riprendere da Riyadh verso Yanbu, con l’arrivo previsto per il 17 gennaio.