La quinta tappa della Dakar, seconda parte della frazione marathon disputata in Arabia Saudita, ha visto una netta affermazione di Ford, con Mitch Guthrie che ha conquistato la vittoria, mentre Henk Lategan (Toyota) ha mantenuto la leadership nella classifica generale.

Guthrie trionfa nella tappa, dominio Ford

La frazione, lunga 428 chilometri di cui 372 cronometrati, è stata vinta dall’americano Mitch Guthrie su Ford, che ha preceduto i compagni di marca Mattias Ekström, Nani Roma e Carlos Sainz, realizzando una tripletta per il costruttore statunitense.

Sébastien Loeb, su Dacia, ha chiuso undicesimo, a oltre otto minuti da Guthrie, e si trova ora ottavo nella classifica generale, a 18 minuti e 28 secondi dal leader.

Lategan resiste al comando della generale

Nonostante il successo di tappa per Ford, Henk Lategan (Toyota) ha conservato la leadership della classifica generale, precedendo Nasser Al‑Attiyah (Dacia) di 1 minuto e 21 secondi. Dietro di loro, una flotta di quattro Ford guidata da Ekström, Roma, Sainz e Guthrie completa il gruppo di testa.

Il contesto e i prossimi sviluppi della Dakar

La quinta tappa rappresentava la seconda parte della cosiddetta “maratona”, durante la quale i concorrenti hanno bivaccato nel deserto senza assistenza meccanica, portando con sé razioni e attrezzature necessarie.

La sesta tappa, la più lunga di questa quarantottesima edizione, condurrà i piloti da Hail a Riyadh, per una distanza complessiva di 920 chilometri, inclusi 331 chilometri di prova speciale.

I dettagli della tappa e le penalità

Secondo una ricostruzione dettagliata, Nani Roma aveva tagliato il traguardo con il miglior tempo in 3h55’52”, precedendo Guthrie di soli quattro secondi, ma una penalità di 1 minuto e 10 secondi lo ha retrocesso al secondo posto, consegnando la vittoria a Guthrie in 3h54’46”. Martin Prokop ha completato il podio a +2’14”, confermando la tripletta Ford. Ekström ha chiuso sesto a +5’21”, mentre Sainz è settimo a +5’23”, anch’egli penalizzato di un minuto.