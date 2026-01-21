Durante la puntata odierna di TennisMania, condotta da Dario Puppo su OA Sport, è emerso un commento significativo sul rapporto tra Carlos Alcaraz e il suo ex allenatore Juan Carlos Ferrero. Puppo ha affermato che Ferrero “non voleva che Carlos facesse la vita che fa, ovvero prendere, partire e dimenticarsi di essere un tennista”.

Il contesto è quello dell’inizio degli Australian Open 2026, con il primo turno ormai completato. Puppo ha sottolineato l’anomalia di un numero così elevato di ritiri nei primi giorni del torneo, un fenomeno che, a suo dire, non si era mai visto in passato.

Ha citato in particolare il ritiro di Hugo Gaston durante il match contro Jannik Sinner, che ha vinto 6‑2 6‑1, ipotizzando un problema fisico al braccio o all’addome.

Il rapporto tra Alcaraz e Ferrero

Puppo ha dedicato l’ultima battuta al tema della separazione tra Alcaraz e Ferrero, avvenuta di recente. Ha definito Ferrero “un allenatore di valore ed esperto” e ha indicato come possibile motivo della rottura non solo questioni economiche, ma soprattutto il desiderio di Ferrero che Alcaraz non si lasciasse distrarre dalla vita da star, mantenendo invece la concentrazione sul ruolo di tennista.

Gli altri match commentati

Nel corso della trasmissione, Puppo ha commentato anche altri match del primo turno: la vittoria di Lorenzo Musetti contro il belga Collignon, con quest’ultimo ritirato nel quarto set; i successi di Sonego e Darderi; e la sconfitta di Nardi contro Wu.

Ha inoltre parlato della sorprendente eliminazione di Fonseca per mano di Spizzirri, attribuendola a una forma fisica non ottimale e alla mancanza di allenamento nelle due settimane precedenti.

Infine, Puppo ha rivolto uno sguardo al torneo femminile, soffermandosi sull’ingresso scenografico di Naomi Osaka, vestita con un abito ispirato a una medusa, e sulla prestazione dell’avversaria croata Ruzic, che ha messo in difficoltà l’ex numero uno del mondo.

La separazione tra Alcaraz e Ferrero

La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, annunciata a dicembre, ha sorpreso il mondo del tennis. Ferrero ha dichiarato di aver voluto continuare la collaborazione, ma che alcune divergenze con l’entourage di Alcaraz hanno portato alla decisione di interrompere il rapporto.

Samuel López, già parte dello staff tecnico, è stato confermato come nuovo allenatore principale.

Alcaraz ha già ottenuto la sua prima vittoria agli Australian Open 2026 sotto la guida di López, definendolo “il miglior allenatore del mondo in questo momento”.