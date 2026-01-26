David Neres, esterno del Napoli, è stato operato questa mattina alla caviglia sinistra presso il Wellington Hospital di Londra. A darne notizia è stato lo stesso calciatore brasiliano, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare con la gamba sinistra ingessata, accanto alla moglie, accompagnata dalla didascalia: “Tutto è andato bene. Grazie a mia moglie che non ero da solo ma anche il mio medico e il fisioterapista”.

Dettagli dell’intervento e percorso di recupero

L’operazione è stata eseguita al tendine della caviglia sinistra, nello stesso ospedale dove in passato era stato operato anche il centrocampista azzurro Gilmour.

Il club ha confermato che ora inizierà un lungo percorso di riabilitazione, con l’obiettivo di far tornare Neres ad allenarsi e giocare tra circa due mesi.

Il contesto e le prospettive

Il ricorso all’intervento chirurgico è stato deciso dopo un consulto medico a Londra, preferito alla terapia conservativa. Secondo le prime stime, il periodo di stop potrebbe estendersi fino a due mesi, con un possibile rientro in campo in primavera.

La decisione chirurgica

