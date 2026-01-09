Jean-Pierre de Mondenard, ex medico della nazionale francese di ciclismo e tra i massimi esperti di anti doping, ha sollevato la questione dell’ipermedicalizzazione nello sport. Con una carriera dedicata alla medicina sportiva e alla lotta contro il doping, de Mondenard esprime forti preoccupazioni sullo stato attuale del ciclismo professionistico, affermando con decisione: "Oggi il ciclismo non è pulito come viene dipinto".

'Conosciamo prodotti dopanti che non sono proibiti'

Le sue affermazioni si basano sulla convinzione che il sistema di controlli antidoping sia inefficace e incapace di garantire un ambiente di competizione equo, e che i corridori facciamo ricorso a numerosi farmaci.

"Lo sport di alto livello, compreso l'intero gruppo ciclistico professionistico, è ipermedicalizzato al 100%", sottolinea il medico, evidenziando come i meccanismi di controllo siano, a suo avviso, soggetti a conflitti di interesse tra chi gestisce e chi subisce i controlli stessi. "Finché il mondo dello sport sarà responsabile dei controlli antidoping, non ci sarà speranza. Nessuna...." ha affermato l'esperto francese.

De Mondenard utilizza il termine “medicalizzato” per descrivere l’utilizzo di farmaci non destinati a curare delle malattie, ma a migliorare le prestazioni sportive. Questa pratica, secondo lui, è diventata una normalità nel panorama sportivo odierno, alimentata dalla pressione costante di ottenere risultati e dalla necessità di non farsi scoprire.

"Il gioco rimane lo stesso in tutte le discipline: sali sul podio e non farti beccare", dice. "Conosciamo prodotti dopanti che non sono proibiti; ci sono sostanze vietate ma inefficaci nella lista, altre sono proibite in gara ma non in allenamento...".

Con queste parole, de Mondenard mette in luce le ambiguità e le contraddizioni della legislazione antidoping, che spesso lascia spazio a interpretazioni e abusi.

'L'ambiente che circonda Pogacar ha un passato legato al doping'

Un tema scottante affrontato dall'esperto è quello dei dubbi sulla UAE Emirates, la squadra dominatrice del ciclismo mondiale. Alcuni membri chiave della dirigenza del team sono stati coinvolti in storie di doping risalenti al passato, generando sospetti e dubbi sulla trasparenza e sull’integrità del team.

Nonostante ciò, de Mondenard precisa che "l'ambiente che circonda Pogacar alla UAE ha un passato legato al doping che rende molti giustamente sospettosi, ma lui non è mai risultato positivo, quindi continuerà a vincere".

Il medico francese ha invitato a riflettere su un cambiamento profondo nel modo in cui viene gestita la salute degli atleti, sottolineando l’urgenza di un approccio più rigoroso e imparziale alla lotta contro il doping. In effetti, l'ipermedicalizzazione rappresenta una sfida complessa, non solo per il ciclismo, ma per tutto il mondo dello sport. In un contesto dove la competitività è estrema e il desiderio di vincere è all’ordine del giorno, gli atleti possono sentirsi spinti a cercare ogni possibile vantaggio, legittimo o meno.

La necessità di distinguere tra il miglioramento della performance e l'uso di sostanze proibite, potenzialmente dannose per la salute, diventa cruciale, e le istituzioni sportive devono affrontare seriamente il problema per preservare l'integrità delle competizioni.