L’Olympique Marsiglia è stato eliminato dalla Champions League e il tecnico Roberto De Zerbi ha espresso tutto il suo disappunto: “In 13 anni mai vista una cosa del genere, ora tutti zitti e facciamo un esame di coscienza”.

Le dichiarazioni di De Zerbi dopo l'eliminazione

De Zerbi ha definito l’uscita dalla competizione “molto brutta, difficile da accettare”. Ha sottolineato che “non si può iniziare una partita storica in questo modo, non è possibile” e ha aggiunto: “Dobbiamo esserne consapevoli e capire il perché”.

Il tecnico si è assunto la responsabilità: “Io sono il responsabile – ha detto –, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza.

In campo c’era tanta esperienza. Non so quale sarà la reazione dei miei giocatori, non so nemmeno cosa fare adesso. È davvero duro ed è molto negativo per tutti”.

Il contesto dell'eliminazione

De Zerbi ha poi riconosciuto la forza dell’avversario, ma ha precisato: “Sapevamo che era una squadra forte, ma così no. Non so se questa eliminazione condizionerà il resto della stagione. Anche se ci fossimo qualificati, non sarei stato contento”.

Le reazioni nel club

De Zerbi ha rincarato la dose definendo l’eliminazione “una mia responsabilità, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza” e ha aggiunto: “La mancanza di continuità dei miei giocatori è normale in un club che non è costante... In tredici anni di carriera non avevo mai visto una cosa del genere.

Non abbiamo scuse. Tutti devono fare un esame di coscienza. E soprattutto, tutti devono stare zitti”.

Inoltre, un dirigente del club ha commentato: “È stata una serata di merda, vergognosa. In un club come questo non puoi perdere come stasera: dobbiamo chiedere scusa ai tifosi... Spero che i giocatori si rendano conto che stasera è stato un errore professionale imperdonabile”.