Simone Deromedis torna protagonista in Val di Fassa, teatro della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Dopo la cancellazione delle qualifiche per maltempo, l'atleta azzurro ha vinto la sua heat preliminare, precedendo Alexis Jay e Satoshi Furuno. Un risultato che riapre la corsa alla classifica generale, soprattutto considerando la clamorosa eliminazione del leader Reece Howden.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno infatti imposto la cancellazione delle qualifiche previste per la giornata. La decisione è stata comunicata tramite il livescore della FIS e un post sui social della Federazione Internazionale.

Non è ancora chiaro se le prove verranno recuperate.

Deromedis in evidenza, Howden fuori dai giochi

Deromedis ha saputo sfruttare al meglio l'opportunità. Nella heat preliminare, disputata in sostituzione delle qualifiche cronometrate, ha superato il francese Alexis Jay e il giapponese Satoshi Furuno. Il leader della classifica generale, il canadese Reece Howden, è stato invece eliminato, classificandosi terzo dietro allo statunitense Tyler Wallasch e al francese Nicolas Raffort, non ottenendo così punti preziosi.

Questo esito offre a Deromedis la concreta possibilità di ridurre il distacco dal rivale diretto e riaprire la competizione per la conquista della Sfera di Cristallo.

Altri azzurri in gara e contesto femminile

Oltre a Deromedis, la squadra italiana vede in gara anche Edoardo Zorzi, Dominick Zuech, Yanick Gunsch, Paolo Piccolo e Federico Tomasoni. Nella competizione femminile, l'unica azzurra presente è Jole Galli, mentre Sandra Naeslund, favorita d'obbligo, è stata eliminata contro ogni pronostico.

La tappa in Val di Fassa

La Coppa del Mondo di skicross fa tappa in Val di Fassa, presso la Ski Area San Pellegrino, con due gare in programma venerdì 30 e sabato 31 gennaio. Questo evento rappresenta l'ultimo test significativo prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La competizione si svolge sul tracciato del Park Monzoni, sede ufficiale di allenamento delle squadre nazionali FISI nell'ambito del progetto “Piste Azzurre”.

Il format della gara prevede qualifiche il 28 e 29 gennaio, seguite da sessioni di training e batterie eliminatorie che conducono alle fasi finali. Il tracciato, lungo 1.300 metri con 180 metri di dislivello, presenta curve tecniche, salti fino a trenta metri e ostacoli come “step down”, “step up”, “dragon” e “roller”. Per migliorare visibilità e sicurezza, la FIS ha apportato una modifica rispetto all'edizione precedente, eliminando l'ultima curva per creare un arrivo in rettilineo.